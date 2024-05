Air Algérie : la réception du nouveau siège social prévue pour ce lundi

La compagnie aérienne nationale se prépare à atterrir dans de nouveaux locaux. Un nouveau siège, doté des installations les plus modernes, sera réceptionné, en ce lundi, permettant ainsi à Air Algérie à bientôt accueillir ses clients dans des bureaux à la fois modernes, responsables et construits conformément à des nomes internationales.

Rappelons, Air Algérie a poursuivi les travaux de construction de ce nouveau siège en 2019. Notamment, après une suspension qui a duré 10 ans.

L’inauguration du nouveau siège approche pour Air Algérie

Réalisé par l’entreprise chinoise CSCEC Algérie, ce projet ambitieux est situé au cœur du cartier d’affaires de Bab Ezzouar. Et vise à donner un aspect à la fois moderne et emblématique à la première compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Selon le journal arabophone Echorouk, l’œuvre sera réceptionnée en ce lundi 27 mai 2024, vers 16 h. Les différents départements de la compagnie commenceront progressivement à déménager de l’ancien siège situé au centre-ville de Maurice Audin vers ce nouvel immeuble.

Se positionnant sur une superficie totale de plus de 11 000 m², et avec une surface bâtie de 60 000 m². Le siège écologique d’Air Algérie dispose d’une capacité d’accueil de 1 000 employés. Repartie sur deux blocs distincts reliés avec un corridor, l’installation offre des espaces qui s’étalent sur cinq étages et trois sous-sols.

En revanche, la dénomination du nouveau bâtiment n’a pas encore été décidée. Et le déménagement des différents services commencera progressivement à partir du 1ᵉʳ juin 2024. L’opération s’étalera sur plusieurs mois, au cours de l’année 2024.

Par ailleurs, cette nouvelle œuvre architecturale d’Air Algérie reflète l’ambition et l’engagement du transporteur aérien national envers ses employés et ses clients. Mais aussi, sa volonté à s’aligner aux différentes normes internationales.

TRANSPORT | Explication du nouveau siège ÉCOLOGIQUE d’Air Algérie en vidéo👇 pic.twitter.com/prsMTtDJEk — Algeria Project (@Algeria3New) September 10, 2023

