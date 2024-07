Air Algérie : la météo perturbe fortement le trafic aérien

La compagnie aérienne nationale fait face à de fortes perturbations de son programme des vols, à destination des aéroports du sud du pays. Une situation qui a été justifiée, par la compagnie, par les températures caniculaires qui sévissent dans la région.

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 1ᵉʳ juillet 2024, la première compagnie aérienne nationale a jugé nécessaire de s’adresser à ses voyageurs, impactés par les annulations et les reports de leurs vols.

Canicule et vent de sable : le trafic aérien perturbé

Une vague de chaleur extrême a été enregistré, en ce lundi, dans plusieurs wilayas du sud algérien, avec des températures caniculaires pouvant atteindre ou dépasser les 50 degrés. Selon le dernier bulletin météorologique émis par Météo Algérie. Et ce, en plus de soulèvements de sables qui perturbent la navigation aérienne dans cette région.

Dans ce sillage, Air Algérie a fait savoir que le trafic aérien a été perturbé en raison de ces conditions météorologiques défavorables pour opérer des vols depuis et vers les aéroports du sud du pays. Par conséquent, des retards et des annulations sont à prévoir, ce lundi.

Dans la suite de son communiqué, Air Algérie évoque une situation exceptionnelle qui la contraint à procéder à la modification de son programme. Notamment, pour des raisons de sécurité de ses voyageurs. Pour la prise en charge de ses clients, des mesures ont été prises, par ses équipes, pour assurer leur transport vers leurs destinations respectives, dans les meilleurs délais.

Air Algérie joignable via son nouveau numéro 3302

Par ailleurs, le transporteur aérien national adresse ses excuses à ses passagers. Et rassure en précisant qu’un hébergement à l’hôtel et une facilitation de réservation seront proposés, en cas de nécessité.

Pour demander des renseignements et connaître l’état de son vol. Il est recommandé de contacter le call center de la compagnie, accessible via son nouveau numéro, le 3302. Pour mémoire, la compagnie aérienne nationale a lancé ce nouveau numéro. Et ce, pour assurer une communication plus efficace avec tous les opérateurs de téléphonie fixe et mobile.

Cette nouvelle initiative a pour objectif de fluidifier le contact avec les clients de la compagnie. Et ce, de manière à leur offrir une meilleure orientation et assistance. Notamment, durant leur voyage à bord de l’un des avions de la compagnie aérienne.

À LIRE AUSSI :

>> Bagages en cabine : Air Algérie dévoile de nouvelles restrictions

>> Aéroport d’Alger : plus de 10 millions de passagers attendus en 2024