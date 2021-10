Air Algérie : la France lance des mandats d’arrêt contre 4 stewards

La plupart des faits divers rapportés ces derniers temps par les médias français font état de l’implication de citoyens maghrébins, plus précisément algériens. Si dans la majorité des cas, ce sont les sans papiers qui participent à des opérations de vols et de réseaux de trafic, de nos jours ces actes ne sont plus limités à cette catégorie.

L’information relayée hier 15 octobre 2021 par le média français France bleu, confirme ce constat. En effet, cinq stewards algériens de la compagnie nationale Air Algérie sont impliqué dans un réseau de recel de téléphones volés. Un d’entre eux, à savoir un steward franco- algérien a été arrêté le 8 octobre à l’aéroport d’Orly. Les quatre autres font l’objet d’un mandat d’arrêt.

Les objets volés sont acheminés vers l’Algérie avec la complicité des stewards

L’enquête menée par la sureté départementale d’Ille-et-Vilaine a révélé que les smartphones étaient volés à Rennes et dans plusieurs autres villes, avant d’être acheminés vers l’Algérie grâce à la connivence des stewards algériens.

D’après la même source, les opérations menées par ce vaste réseau de recel remontent à l’été 2020 ou une vague de vols avec violence, de téléphones et de bijoux a envahi les rues du centre-ville de Rennes. Le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc a indiqué que les auteurs sont majoritairement de jeunes adultes « en errance » ou des mineurs.

En attendant la poursuite des investigations en Algérie et Luxembourg (l’homme soupçonné d’être la tête de réseau ayant une carte de résident luxembourgeois), la police a mis la main sur quatre personnes dont trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire. Quant aux stewards algériens, un d’entre eux a été arrêté et quatre autres font l’objet de mandat d’arrêt.

Outre les smartphones et bijoux, des ordinateurs et une Maserati ont été saisies. Enfin, « les mis en examen encourent jusqu’à 15 ans de prison », conclut le média français.