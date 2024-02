Air Algérie : la diaspora demande l’ouverture d’une nouvelle ligne depuis Manchester

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, poursuit son déploiement dans les quatre coins du monde et promet le renforcement de son réseau des vols avec de nouvelles destinations. Et ce, afin de permettre à ses voyageurs de rejoindre l’Algérie plus facilement.

Dans ce sillage, la communauté algérienne établie au Royaume-Uni a lancé un appel, dans lequel elle demande aux autorités algériennes l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne directe vers ce pays.

Vols Alger – Manchester : la diaspora demande l’ouverture d’une nouvelle ligne

Faute de vols directs, les membres de la diaspora établie à Manchester se voient contraints de faire de longs trajets vers le sud de l’Angleterre ou encore de passer par des pays limitrophes pour pouvoir rejoindre leurs familles sur le territoire national.

Rappelons, pour pouvoir rejoindre l’Algérie depuis le Royaume-Uni, les voyageurs font leur choix entre les deux compagnies Air Algérie et British Airways qui desservent la même ligne aérienne, à savoir Alger – Londres – Alger. Une offre qui reste insuffisante pour couvrir la totalité de la demande exprimée par les membres de la diaspora.

Par ailleurs, pour se faire entendre, une pétition a été mise en ligne (cliquer ici) pour réclamer l’ouverture d’une ligne aérienne directe depuis Manchester vers l’aéroport international d’Alger. Cette demande a été lancée par un ressortissant algérien résidant dans le nord-ouest de l’Angleterre.

« Actuellement, nous n’avons d’autres choix que de faire un voyage long et peu pratique vers le sud ou de devoir transiter par un autre pays pour pouvoir rejoindre nos familles. Cela prend non seulement beaucoup de temps, mais est également épuisant financièrement pour des familles comme la mienne », lit-on dans la pétition, mise en ligne le 30 janvier dernier et qui a récolté plus de 288 signatures. L’auteur de cette pétition considère que l’ouverture de cette nouvelle ligne sera bénéfique pour des milliers d’Algériens établis dans le nord de l’Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande.

