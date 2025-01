Air Algérie : la compagnie obtient une distinction sur la scène international

La compagnie nationale Air Algérie a récemment reçu une certification d’excellence du Centre national saoudien pour la sécurité des passagers. Selon l’Agence de presse algérienne (APS), cette distinction repose sur une évaluation rigoureuse menée par le centre pour l’année 2024. Air Algérie a obtenu une note exceptionnelle de 98 %, témoignant de son engagement envers le respect des normes internationales de sécurité et de qualité.

Cette performance remarquable illustre les efforts constants de la compagnie pour offrir à ses passagers des services conformes aux standards les plus élevés, renforçant ainsi sa réputation sur la scène internationale.

Fermeture temporaire de l’agence de Dubaï : un déménagement stratégique

Dans un communiqué publié le 2 janvier 2025, Air Algérie a annoncé la fermeture temporaire de son agence située à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette décision intervient dans le cadre d’un projet de relocalisation stratégique visant à optimiser son réseau d’agences à l’international.

Une nouvelle adresse pour mieux servir la clientèle

La fermeture de l’agence de Dubaï s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation. La compagnie nationale prévoit de déménager ses bureaux vers une nouvelle adresse afin d’améliorer les services offerts aux voyageurs algériens et à la diaspora.

Pour toute assistance, Air Algérie invite ses clients à utiliser les canaux suivants :

E-mail : delegation.dubai@airalgerie.com

: delegation.dubai@airalgerie.com Téléphone : +213 21 98 63 63 / 3302

Air Algérie : un réseau mondial en constante évolution

Air Algérie gère un vaste réseau d’agences comprenant 130 bureaux répartis à travers l’Algérie et à l’international. Ces agences, dont les coordonnées sont accessibles via le site officiel de la compagnie, assurent une assistance directe et personnalisée à des milliers de voyageurs chaque jour.

Une présence renforcée dans les Émirats arabes unis

La compagnie opère actuellement dix vols hebdomadaires à destination et en provenance de Dubaï :

Depuis Alger (Houari Boumediene) : six vols par semaine.

: six vols par semaine. Depuis Annaba et Constantine : jusqu’à quatre vols par semaine.

Avec des initiatives telles que l’optimisation de son réseau d’agences et l’adoption de normes de sécurité renforcées, Air Algérie poursuit son objectif de devenir un acteur incontournable du transport aérien international.

Ces efforts démontrent une volonté claire de moderniser ses services, tout en répondant aux besoins croissants d’une clientèle diversifiée, composée de voyageurs locaux, de membres de la diaspora et de touristes étrangers.

En combinant reconnaissance internationale et investissements stratégiques, Air Algérie réaffirme son rôle central dans la connectivité régionale et internationale de l’Algérie.