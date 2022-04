Air Algérie : la compagnie affiche ses prix pour la France

Depuis l’ouverture des frontières, les algériens attendent avec impatience des changements en vue d’améliorer le trafic aérien, que ce soit au niveau des tarifs des billets ou du nombre de vols proposés. La France est l’une des destinations de prédilection des algériens et la diaspora y habitant voulant rentrer au pays pour le mois sacré ou l’Aïd est conséquente.

Avec l’annonce du nouveau programme, les voyageurs attendaient une baisse des prix de la part d’Air Algérie mais il n’en est rien, ce qui commence à peser sur la condition des personnes désirant utiliser les services de la compagnie aérienne nationale.

De plus, la solution qui est de se diriger vers des villes plus accessibles et plus la capitale française n’est pas une option et les prix des billets pour l’ensemble des villes françaises atteint des sommets. En effet, pour un aller – retour Marseille – Alger le billet est à 425 euros minimum, et pour un aller simple a partir de 313 euros, un véritable budget. Pour la même ville, un aller simple depuis Marseille reviendrait à 359 euros et un aller – retour à plus de 506 euros. Pour un aller simple vers Constantine, le prix du billet est de 327 euros.

Pour un aller – retour Lyon – Alger, les voyageurs devront débourser au moins 549 euros, un prix jugé exorbitant pour les algériens tandis qu’un simple aller vers Alger atteint les 381 euros. Les algériens voulant aller de Nice à Alger ne débourseront pas moins de 345 euros pour un vol aller et 509 euros pour un vol aller – retour.

En ce qui concerne l’aéroport de Toulouse, les vols simples vers Alger sont à 334 euros et vers Oran à 360 euros.

Air Algérie propose des prix tout aussi élevés pour les autres pays

Le jeudi 31 mars 2022, la compagnie aérienne nationale ainsi que le ministère des transports avaient révélé le nouveau programme desservant des vols supplémentaires pour

la Suisse, la Belgique, l’Italie, Dubaï, la Turquie et le Sénégal.

Dans l’attente d’une baisse des prix significative, les algériens furent déçus en consultant la liste des vols et les tarifs affichés. En effet, un vol Bruxelles – Alger est affiché à 651,80 euros au moins pour le mois d’Avril, tandis que pour la Suisse, les vols sont à 411 euros pour un aller – retour entre Genève et Alger.

Même pour la Turquie, qui propose des vols quotidiens, il faut débourser 464,45 euros pour un aller simple depuis Istanbul.