Air Algérie : la compagnie aérienne lance une nouvelle offre

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, a récemment annoncé une offre promotionnelle pour ses vols internationaux. La promotion « miles » permet aux voyageurs de gagner des points bonus, également appelés « miles », qu’ils pourront échanger contre des billets gratuits, des surclassements de vol ou d’autres primes. Cette offre est une occasion pour les voyageurs fréquents d’Air Algérie de bénéficier de récompenses supplémentaires pour leur fidélité.

Dans une publication mise en ligne sur la page officielle de la compagnie le jeudi 16 février 2023, l’offre est mise en avant grâce à une vidéo promotionnelle dans laquelle les avantages sont évoqués.

Selon la description de cette même vidéo, si vous êtes membre du programme de fidélité « Air Algérie Plus », vous pouvez bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 3000 miles pour tous vos voyages à l’international, et ce, sans aucune limite de vols jusqu’au 25 mars 2023.

« Air Algerie Plus », c’est quoi plus exactement ?

Le programme de fidélisation « Air Algérie Plus » lancé en novembre dernier par la compagnie aérienne Air Algérie a pour but de récompenser et de fidéliser les clients les plus réguliers. En s’inscrivant à ce programme, les clients d’Air Algérie peuvent accumuler des miles, qui peuvent ensuite être échangés contre des vols gratuits, des surclassements, des offres exclusives ou des réductions sur des services supplémentaires.

Les clients d’Air Algérie peuvent donc bénéficier de nombreux avantages. Le programme propose également différents niveaux de statut, qui offrent des avantages supplémentaires en fonction du nombre de miles accumulés par le membre.

Pour s’inscrire à Air Algérie Plus, les passagers peuvent créer un compte en ligne sur le site web de la compagnie ou directement auprès des agents de réservation lors de l’achat d’un billet d’avion.