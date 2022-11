Air Algérie : la classe affaire vue par un spécialiste du voyage

Air Algérie fait souvent l’objet de plusieurs critiques de la part de ses voyageurs algériens. Cette fois, c’est au tour du site spécialisé Live and lets fly de livrer ces impressions concernant le voyage à bord de l’un des avions de la compagnie aérienne nationale.

En effet, la mission de tester la classe affaire d’Air Algérie, revient au journaliste de Live and lets fly, notamment Matthew Klint. Ce dernier est un consultant de voyage. Et compte en son actif, de nombreux voyages vers 135 pays. À partir desquels il fait part de ses expériences de voyage.

Pour tester la Business classe, Matthew a réservé son voyage à bord du A330 d’Air Algérie, qui fait la liaison entre Alger et Doha qui a durée six heures de vol.

La business classe d’Air Algérie notée par un spécialiste du voyage

Dans un premier temps, ce consultant de voyage a commencé par livrer ses impressions sur le site de réservation d’Air Algérie. Pour ce dernier, le site de la compagnie aérienne national est très limité. Et ne contient pas beaucoup d’informations sur Air Algérie. Pour l’auteur de cette revue, il est difficile de trouver des avis ou des critiques sur la compagnie.

Par ailleurs, Matthew a fait part d’un accueil chaleureux et inattendu de la part des agents de bord de la compagnie, notamment Emelle et Nazim. Une fois à bord, il découvre la classe affaire A330-220 d’Air Algérie. Et contrairement aux préjugés circulant autour des équipements, le journaliste fait savoir que les sièges sont très confortables et représente un produit de la classe affaire du premier plan. Qui sont bien meilleurs que ceux de Tunisair, précise le spécialiste du voyage.

Le vol a décollé avec seulement quatre voyageurs sur un total de 18 sièges, a fait remarquer le journaliste de Live and lets fly. En ce qui concerne les repas servis au niveau de la classe affaire d’Air Algérie, Klint a fait part de ses remarques. Selon ce dernier, Les agents de bord ont servi un diner comportant un seul plateau comportant un plat de bœuf et de riz, des petits pains chauds au fromage, un sandwich à la dinde, mais aussi deux tranches de gâteau. Pour ce voyageur, le plat principal était bon, mais pas le reste.

Des points à améliorer pour la classe affaire d’Air Algérie

Cependant, ce voyageur n’a pas hésité à souligner quelques points que, selon lui, Air Algérie, doit améliorer. Notamment le manque du choix au niveau du menu servi à bord de la classe affaire d’Air Algérie. Mais aussi, l’absence de Wifi, d’écouteurs, trousse de toilette… mais aussi d’une couverture digne de la classe affaire.

Malgré ce, le journaliste de Live and lets fly a fait savoir qu’il avait apprécié le voyage avec Air Algérie et lui accorde une bonne note. Notamment par rapport à la qualité du service et de l’accueil. Et considère qu’Air Algérie dispose d’un fort potentiel pour rivaliser avec les meilleures compagnies internationales.