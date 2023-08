Air Algérie inaugure son 1ᵉʳ vol vers Johannesburg et promet de nouvelles lignes

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, accélère la cadence pour renforcer sa flotte et son réseau au niveau international. Pour ce faire, elle a précédemment annoncé l’ouverture de sa nouvelle route reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de Johannesburg en Afrique du Sud, mais aussi le lancement prochain de dix autres lignes.

C’est en date du dimanche 20 août 2023, qu’Air Algérie a inauguré son premier vol direct vers l’Afrique du Sud. Pour rappel, elle compte assurer la desserte de ce créneau à raison de deux rotations en aller-retour entre les deux pays.

Air Algérie inaugure son premier vol vers l’Afrique du Sud

En marge de la cérémonie d’ouverture de cette ligne aérienne, le ministre des Finances, en l’occurrence Laaziz Faid, a affirmé que le lancement de la ligne directe entre l’Algérie et l’Afrique du Sud renforcera davantage les relations économiques et stratégiques entre les deux pays.

Par ailleurs, il a fait savoir que cette nouvelle ligne représente un symbole fort à même d’élargir les terrains d’entente entre l’Afrique du Sud et l’Algérie. Et se veut un prolongement des bonnes relations entre les deux pays frères. Le renforcement du réseau d’Air Algérie avec cette nouvelle ligne est loin d’être un simple moyen de transport et revêt une dimension stratégique qui reliera entre le nord du continent africain et son sud.

Le PDG d’Air Algérie a, quant à lui, affirmé que l’ouverture de cette nouvelle ligne s’inscrit en droite ligne dans les orientations tracées par le président de la république, ABdelmadjid Tebboune. Qui visent à renforcer le réseau international d’Air Algérie.

Air Algérie : la ligne Alger – Caracas connaît les dernières retouches avant le lancement

S’exprimant sur les plans de la compagnie aérienne nationale, le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a évoqué, en l’occasion, l’ouverture prochaine de trois nouvelles lignes aériennes en Afrique. Il s’agit notamment d’Addis-Abeba, Douala et Abuja.

Quant aux projets d’Air Algérie de se poser au Venezuela, l’ouverture de la ligne Alger – Caracas connaît les dernières retouches pour son lancement. Et ce, conformément à l’accord aérien conclu entre l’Algérie et le Venezuela. Pour rappel, pour aller au bout de ces projets, le transporteur aérien national compte sa flotte avec de nouveaux aéronefs. Dans ce sillage, le ministre des Finances a déclaré que son département fournirait toutes les facilitations pour permettre à Air Algérie de consolider sa flotte.

