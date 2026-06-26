Air Algérie inaugure sa première liaison directe vers cette ville

Air Algérie a annoncé, aujourd’hui 26 juin, le lancement officiel de sa première liaison aérienne reliant Alger à Luanda, capitale de l’Angola. Cette nouvelle desserte marque une étape importante dans la stratégie de développement de la compagnie nationale, qui poursuit l’élargissement de son réseau international tout en consolidant sa présence sur le continent africain.

À travers cette ouverture, Air Algérie entend renforcer les échanges économiques, commerciaux et humains entre l’Algérie et l’Angola, tout en affirmant son ambition de faire d’Alger un hub régional du transport aérien en Afrique.

Dans un communiqué, Air Algérie précise que cette nouvelle liaison s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à développer son réseau de destinations internationales, avec un intérêt particulier pour les marchés africains à fort potentiel.

La compagnie souligne que cette initiative répond à une demande croissante en matière de transport aérien et vise à proposer des solutions de voyage plus flexibles, tout en améliorant la qualité des services offerts aux voyageurs, aux opérateurs économiques ainsi qu’à l’ensemble de sa clientèle.

L’ouverture de cette ligne intervient également dans le prolongement des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur du renforcement de l’ouverture de l’Algérie sur son environnement africain. Elle s’inscrit aussi dans la mise en œuvre des conclusions de la visite officielle du président angolais en Algérie, au cours de laquelle le lancement de cette liaison avait été annoncé.

🟢 A LIRE AUSSI : Air Algérie relance une destination très prisée en Espagne dès le 14 juin 2026

Air Algérie : favoriser les échanges entre l’Algérie et l’Angola

Selon Air Algérie, cette nouvelle desserte contribuera à dynamiser les relations bilatérales entre Alger et Luanda en facilitant les déplacements des hommes d’affaires, des investisseurs, des responsables institutionnels ainsi que des voyageurs.

La compagnie estime que cette liaison représente un apport qualitatif à son réseau international en favorisant la mobilité entre les deux pays et en soutenant les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie, les transports et le tourisme.

Au-delà des relations entre l’Algérie et l’Angola, cette ouverture s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la connectivité aérienne entre les pays africains et à accompagner les échanges intra-africains.

Air Algérie poursuit son ambition continentale

Avec cette nouvelle destination, Air Algérie réaffirme sa volonté de poursuivre l’expansion de son réseau sur le continent et de renforcer sa présence à l’échelle africaine et internationale.

La compagnie met en avant son rôle dans le soutien à la mobilité, au développement économique et au rayonnement de l’Algérie, en faisant d’Alger une porte d’entrée stratégique vers l’Afrique. Cette nouvelle liaison illustre ainsi les ambitions du transporteur national de consolider sa position parmi les principales compagnies aériennes africaines et de participer activement à l’intégration économique du continent.

Le lancement de la ligne Alger-Luanda constitue ainsi une nouvelle étape dans la politique d’expansion internationale d’Air Algérie, qui poursuit le développement de son réseau afin de répondre aux besoins des voyageurs tout en accompagnant la stratégie de coopération de l’Algérie avec les pays africains.