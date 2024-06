Air Algérie : Inauguration de la nouvelle ligne aérienne

Ce vendredi, une nouvelle ligne aérienne reliant El Méniaâ à Constantine a été inaugurée, comme l’ont rapporté les services de la wilaya d’El Méniaâ. Assurée par la compagnie nationale Air Algérie, cette nouvelle liaison promet de dynamiser les déplacements entre les deux wilayas et de stimuler le tourisme interne en Algérie.

Lors de l’inauguration, le wali d’El Méniaâ, Benmalek Mokhtar, a souligné l’importance de cette nouvelle desserte pour faciliter les déplacements des travailleurs et des investisseurs. Il a également mentionné que des efforts sont en cours pour ouvrir une ligne aérienne reliant El Méniaâ à Oran, en coordination avec les autorités publiques.

Bouchama Hocine, directeur des Transports de la wilaya, a précisé que ce vol s’inscrit dans le cadre des vols supplémentaires programmés à l’échelle nationale pour désenclaver les régions du Sud. Cette initiative vise à offrir des conditions de voyage plus confortables et à réduire les temps de trajet pour les passagers.

Impact et perspectives de la nouvelle ligne aérienne

Les premiers passagers de cette nouvelle ligne ont exprimé leur satisfaction, soulignant le confort et la commodité qu’elle apporte. Cette ligne aérienne est vue comme une amélioration significative pour les habitants et les voyageurs de la région, rendant les déplacements quotidiens et professionnels plus accessibles.

Sur le plan touristique, la nouvelle liaison entre El Méniaâ et Constantine devrait encourager le développement du secteur en facilitant l’accès aux attractions culturelles et naturelles des deux wilayas. Cette connexion directe pourrait attirer davantage de visiteurs et promouvoir les richesses locales.

La perspective d’une future ligne entre El Méniaâ et Oran est également prometteuse. Une telle liaison renforcerait encore les connexions régionales, soutenant le développement économique et touristique du pays.

En somme, l’inauguration de la ligne aérienne El Méniaâ/Constantine marque une étape importante pour la région, améliorant la mobilité et contribuant au dynamisme économique et touristique.