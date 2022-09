Air Algérie: « Il faut améliorer les services », lance Benabderrahmane

La compagnie nationale aérienne Air Algérie, fait beaucoup parlé d’elle, depuis des années maintenant les passagers se plaignent souvent des retards, de l’état des avions mais aussi des services proposés par cette dernière.

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a appelé, ce jeudi 29 septembre à Alger, la compagnie aérienne nationale « Air Algérie » à accompagner les efforts déployés pour développer le secteur du tourisme en Algérie par l’augmentation des lignes et des vols vers différents pays du monde et la fourniture de prestations de qualité à des prix compétitifs.

Dans une allocution avec le directeur d’Air Algérie, en marge du Salon international du tourisme et du voyage (SITEV), le Premier ministre a souligné que l’Algérie parie sur sa présence partout en Afrique et sur la consolidation des relations, notamment avec les pays frères, en augmentant le nombre de vols et l’ouverture de nouvelles routes, que ce soit par voie aérienne ou maritime.

Dans son allocution, Benabderrahmane a dit que » Nous espérons qu’Air Algérie suivra le rythme de cette renaissance et que la qualité des services suivra « , ajoutant : » Reconnaître le manque est une vertue et œuvrer pour à remédier à ces manquements, est ce sur quoi nous devons nous concentrer. »

Le SITEV revient après 2 ans d’absence

Le Premier ministre a officiellement inauguré la 21e édition du Salon international du tourisme et du voyage (SITEV), qui poursuivra ses activités du 29 septembre au 02 octobre à l’intérieur, au Palais des expositions de la capitale. Une délégation ministérielle l’accompaganait, composée des ministres des transports, du commerce, des affaires religieuses et des dotations, en plus du ministre des petites et moyennes entreprises.

A l’arrêt depuis le début de la pandémie du Covid-19, l’édition du SITEV de cette année a vu la participation de plus de 200 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme, des voyages et de l’hôtellerie, l’Arabie saoudite étant l’invitée d’honneur de cette édition. Le Salon se veut un espace pour promouvoir et faire connaître les diverses offres touristiques et permettre aux opérateurs et au public de découvrir la diversité touristique dont recèle l’Algérie.