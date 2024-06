Air Algérie gravement accusée par le directeur de Bellat

Le Directeur de Bellat, Mourad Mellah, a récemment publié une vidéo dans laquelle il accuse Air Algérie de fournir un service médiocre. Ces accusations interviennent après un vol vers Dakar, au Sénégal, où il affirme avoir été confronté à des retards, une surcharge de l’avion et des problèmes de bagages.

Dans la vidéo, le directeur a déclaré avoir hésité à enregistrer son message pour deux raisons. D’une part, en raison de sa maladie, qui l’a empêché de sourire comme à son habitude, et d’autre part, en tant que citoyen algérien passionné par son pays, il a exprimé son amour et son attachement à l’Algérie.

Il a décrit une expérience déplorable à bord du vol, qui a décollé en retard et était surchargé. À son arrivée à l’aéroport de Dakar, au Sénégal, aucun bagage des passagers n’a été transféré, ce qui a créé une scène malheureuse. “Hier, j’étais à bord d’un vol d’Air Algérie qui a décollé en retard et était surchargé. J’ai atterri le matin à l’aéroport de Dakar dans une scène lamentable où aucun bagage de passager n’a été transféré”, a déclaré le Directeur de Bellat dans la vidéo.

Le directeur de Bellat dénonce le défaut de communication d’Air Algérie

Le directeur a également souligné le manque de communication et de transparence de la part du personnel d’Air Algérie, regrettant le fait qu’aucune excuse n’ait été présentée aux passagers pour les désagréments subis. “Nous pouvons être en retard et faire des erreurs, on est des êtres humains après tout, mais cela n’empêche pas qu’une personne représentant l’institution présente des excuses et explique aux passagers les raisons du retard et quand le problème sera résolu,” a-t-il ajouté.

Il a aussi exprimé son mécontentement à l’égard de la procédure de réclamation, déplorant que les passagers aient dû attendre en file d’attente jusqu’à quatre heures du matin. Il a souligné que cette attente était particulièrement difficile pour lui, étant donné qu’il était venu pour une mission de travail et n’avait pas dormi de la nuit.

Le directeur a conclu en insistant sur le fait que l’Algérie est un pays de grande envergure et que ses citoyens méritent un traitement de qualité. “Nous sommes un grand pays et nous sommes toujours optimistes que notre pays deviendra meilleur. À tous ceux qui ont causé ce problème, je dis que l’Algérie est plus grande et plus noble que vous”, a-t-il déclaré.