Air Algérie gâte ses clients : offres promotionnelles sur les vols nationaux et internationaux

Air Algérie, la compagnie nationale, continue de gâter ses clients. Pour cette saison hiver-printemps, elle leur propose une série d’offres promotionnelles saisissantes. Incluant des réductions sur les billets d’avion, les surclassements ainsi que les vols domestiques et internationaux.

Une grande partie de ces offres promotionnelles s’inscrivent dans le cadre du programme de fidélité « Air Algérie Plus« . Qui permet d’accumuler des miles à chaque vol, utilisables pour bénéficier de billets gratuits et plein d’autres avantages.

Voici un tour d’horizon détaillé pour en savoir plus sur les offres d’Air Algérie, les dates de début et de fin, ainsi que les conditions requises pour en bénéficier.

Offres spéciales pour les membres du programme Air Algérie Plus

Air Algérie récompense ses clients fidèles. À travers une vidéo publié sur sa page Facebook, la compagnie a annoncé des offres exceptionnelles, réservées aux voyageurs fidèles. Ces derniers peuvent bénéficier d’avantages à des tarifs réduits en miles.

Mais… Comment gagner des miles ? C’est très simple ! En tant que membre du programme Air Algérie Plus, vous gagnez des points à chaque vol en fonction de la distance parcourue, de la classe choisie et de votre niveau de carte. (Cliquez-ici pour en savoir plus sur les miles).

Dans le cadre de ce programme, la compagnie nationale offre 50 % de réduction sur les miles requis pour un billet gratuits sur les long-courriers (Pékin et Montréal) ainsi que vers les destinations africaines. De plus, les destinations européennes (incluant la France et l’Espagne) sont, elles aussi, inclues dans cette offre, avec une réduction de 30 % sur les miles nécessaires. Mais ce n’est pas tout ! D’autres réductions et avantages attendent la clientèle fidèle, à savoir :

Dubaï : Réduction de 25 % ;

Réduction de 25 % ; Istanbul : Réduction de 15 % ;

Réduction de 15 % ; Vols domestiques : Réduction de 15 % ;

Réduction de 15 % ; Surclassements : Réduction de 50 % ;

Notons que pour bénéficier de ces réductions, il est essentiel d’acheter les billets entre le 18 novembre et le 31 décembre 2024. Ainsi, la date limite des voyages avec cette offre est le 31 mars 2025.

Air Algérie : des tarifs réduits vers l’international

Les voyageurs au départ de l’Algérie peuvent profiter de réductions supplémentaires intéressantes.

Voyagez entre l’Algérie et la France à prix réduit (2024 – 2025)

Voici les promotions disponibles chez Air Algérie vers différentes villes françaises :

Oran – Marseille : à partir de 21 556 DA. Voyage possible jusqu’au 31 mai 2025 ;

à partir de Voyage possible jusqu’au Constantine – Lyon : à partir de 23 150 DA. Voyage possible jusqu’au 31 mai 2025 ;

à partir de Voyage possible jusqu’au Sétif – Paris : à partir de 23 750 DA (aller simple). Voyage possible jusqu’au 31 décembre 2024 ;

Ces offres sont sous la condition de réserver les billets avant le 30 novembre 2024.

En parallèle, d’autres offres sont disponibles à l’international en classe économique, notamment :

Alger – Le Caire : aller-retour à partir de 43 690 DA ;

aller-retour à partir de Annaba – Istanbul : aller-retour à partir de 38 083 DA ;

En somme, la compagnie nationale Air Algérie propose des offres alléchantes, notamment pour sa clientèle fidèle dans la cadre du programme Air Algérie Plus. N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées !