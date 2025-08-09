Air Algérie finalise officiellement l’acquisition de Tassili Airlines

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, ce samedi, l’achèvement définitif et officiel du transfert de propriété de la compagnie Tassili Airlines, conformément à l’accord signé avec la société holding Sonatrach Activités Périphériques et Support.

Dans un communiqué, Air Algérie a salué cette opération comme « l’aboutissement d’un processus réglementaire et juridique rigoureux, mené selon les plus hauts standards de gouvernance », garantissant ainsi une transition fluide et transparente, tout en assurant la continuité des activités et la qualité des services offerts aux clients.

La compagnie a précisé qu’elle entamera une réorganisation de la structure intégrée afin de renforcer son efficacité opérationnelle. Le nouveau plan stratégique sera progressivement appliqué à la flotte dédiée au transport domestique, avec pour objectif de répondre aux attentes des voyageurs et d’élever le niveau de service aux standards internationaux.

Selon le communiqué, le premier vol commercial sous la nouvelle organisation est prévu avant la fin du mois d’août. Air Algérie estime que ce lancement marquera « le début d’une nouvelle ère pour le transport aérien intérieur », fondée sur la complémentarité, la performance et un service orienté vers le citoyen à travers tout le territoire national.

La compagnie a enfin réaffirmé son engagement total à mobiliser toutes ses compétences humaines et techniques pour réussir l’intégration de Tassili Airlines, développer le réseau aérien domestique et soutenir la vision nationale de modernisation du secteur aérien civil.

Air Algérie et Tassili Airlines : deux compagnies au service du ciel algérien

Le ciel algérien compte deux acteurs majeurs du transport aérien : Air Algérie, la compagnie nationale, et Tassili Airlines, filiale historique du groupe Sonatrach. Chacune, à sa manière, a contribué au développement de la mobilité aérienne en Algérie et au-delà de ses frontières.

Créée en 1947, Air Algérie est la principale compagnie aérienne du pays et un symbole de son indépendance. Elle dessert aujourd’hui plus de 70 destinations en Afrique, Europe, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Nord. Avec une flotte composée d’avions modernes, la compagnie assure à la fois des liaisons internationales et un vaste réseau domestique, reliant les grandes villes et régions isolées.

Au-delà du transport de passagers, Air Algérie est également active dans le fret aérien et propose des services de maintenance aéronautique, contribuant ainsi à la structuration de l’industrie aérienne nationale.

Tassili Airlines, de la desserte pétrolière aux lignes commerciales

Fondée en 1998 par Sonatrach, la compagnie Tassili Airlines avait pour mission initiale d’assurer le transport du personnel travaillant dans les zones pétrolières et gazières du sud algérien. Au fil des années, elle a élargi ses activités en proposant des vols réguliers domestiques et des liaisons charters vers l’étranger, notamment pour répondre aux besoins du secteur touristique et économique.

Dotée d’une flotte adaptée aux liaisons régionales, Tassili Airlines a acquis une réputation de fiabilité, particulièrement dans des zones où les contraintes climatiques et logistiques sont importantes.

L’intégration de Tassili Airlines au sein d’Air Algérie ouvre une nouvelle page dans l’histoire du transport aérien national. Ce rapprochement permettra de mutualiser les ressources, renforcer la desserte intérieure et améliorer la connectivité entre les différentes régions du pays. Pour les passagers, cela se traduira par plus de fréquences, des correspondances facilitées et une meilleure qualité de service.

Cette union marque une étape importante dans la consolidation du transport aérien en Algérie, dans un contexte où la mobilité et l’accessibilité des régions sont des enjeux économiques et sociaux majeurs.