Air Algérie facilite les retours depuis Istanbul : des billets disponibles en offre spéciale

Après avoir lancé une promotion pour fêter l’arrivée de son nouvel Airbus, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, propose une nouvelle offre spéciale sur les vols au départ d’Istanbul en Turquie.

Le transporteur aérien lance une nouvelle offre exclusive visant à rapprocher les voyageurs de leurs foyers, sous le slogan « Closer to home, Straight from Istanbul« .

Air Algérie met en place une série de vols en aller simple directs avec des tarifs particulièrement avantageux, facilitant ainsi les liaisons entre la métropole turque et plusieurs villes majeures en Algérie. Cette initiative permet aux passagers de bénéficier d’un trajet rapide et sans escale pour rejoindre leurs destinations.

Air Algérie met en promotion ses vols Istanbul

Cette promotion couvre quatre grandes villes algériennes. En effet, les voyageurs ont la possibilité de réserver des vols directs en aller simple au départ d’Istanbul vers Alger, Annaba et Constantine avec des prix fixés à seulement 350 USD (toutes taxes incluses).

Par ailleurs, la liaison Istanbul – Oran est concernée par cette offre, avec des tarifs de départ fixés à 370 USD toutes taxes incluses. Ces vols directs représentent une excellente opportunité d’économiser de l’argent pour ceux qui planifient leur retour ou un séjour en Algérie. Les prix des billets d’Air Algérie s’affichent comme suit :

Istanbul – Alger : à partir de 350 USD ;

Depuis Istanbul vers Constantine : à partir de 350 USD ;

Istanbul – Annaba : à partir de 350 USD :

Istanbul – Oran : à partir de 370 USD.

Comment bénéficier de cette nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Pour bénéficier de ces tarifs promotionnels, les voyageurs sont invités à réserver leurs billets rapidement, car la période de vente est limitée. En effet, les réservations sont disponibles jusqu’au 30 novembre 2025.

De plus, cette offre permet une grande flexibilité puisque la période de voyage s’étend jusqu’au 28 mars 2026. Il est donc conseillé de réserver votre siège dès maintenant pour garantir les meilleures disponibilités et les prix les plus bas pour votre prochain voyage avec Air Algérie.

Il est à rappeler que d’autres destinations sont disponibles en promotion sur le site de réservation d’Air Algérie. C’est le cas notamment pour Rome (18 602 dinars algériens), mais aussi de Toulouse (16 187 dinars), de Pékin (89 979 dinars) et de Montréal dont les billets sont proposés à partir de 82 861 dinars algériens.

