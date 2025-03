Air Algérie étoffe son réseau : une nouvelle destination desservie dès avril 2025

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, franchit une étape importante dans son développement continental en annonçant l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant directement l’aéroport international de Houari Boumediene à Abuja, la capitale du Nigeria.

L’annonce a été faite dans un premier temps par le directeur général d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, qui a fait savoir que cette initiative vise à offrir plus de flexibilité aux voyageurs.

À LIRE AUSSI : Vols directs Alger – New York : l’ambassadrice US donne des nouvelles du projet

Air Algérie relie l’aéroport d’Alger à Abuja au Nigeria

Par ailleurs, Air Algérie revient dans une nouvelle vidéo, mise en ligne en ce mardi 11 mars sur ses réseaux sociaux, pour annoncer officiellement le lancement de ses nouveaux vols desservant l’aéroport d’Alger au départ d’Abuja, capitale du Nigeria.

Au programme, deux vols par semaine, programmés pour tous les dimanches et les jeudis. Cette initiative stratégique s’inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie de consolider sa position en tant qu’acteur majeur du transport aérien en Afrique.

En plus de faciliter les déplacements de ses voyageurs, l’expansion du réseau africain d’Air Algérie facilitera les échanges économiques et commerciaux entre l’Algérie et le Nigeria. Par ailleurs, l’ajout de cette destination au programme d’Air Algérie permettra de prolonger la ligne Alger-Abuja-Douala. Pour l’instant, les réservations sur le site web et l’application mobile de la compagnie ne sont pas encore ouvertes.

Amsterdam et New York bientôt au programme d’Air Algérie ?

En plus d’Abuja, la compagnie aérienne nationale prévoit de renforcer ses dessertes en Europe, en lançant de nouveaux vols à destination d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Et ce dès l’hiver prochain. Pour rappel, la compagnie a récemment renforcé sa présence au Royaume-Uni en lançant de nouvelles destinations vers l’aéroport de Londres Stansted.

L’une des destinations promises par Air Algérie et les plus attendues est New York. En effet, Hamza Benhamouda a précédemment fait savoir que le lancement de cette route aérienne est prévu pour le moyen terme. De son côté, l’ambassadrice des USA à Alger, Elizabeth Moore Aubin, a récemment donné des nouvelles de ce projet et a indiqué que les autorités de son pays sont en train de négocier avec l’Algérie sur le lancement de ces vols.

L’ouverture de la ligne Alger – Abuja témoigne de l’engagement de la compagnie Air Algérie à jouer un rôle clé dans le développement des liaisons aériennes intra-africaines, contribuant ainsi à l’intégration économique et à la mobilité des personnes sur le continent.

À LIRE AUSSI : Vols retardés ou annulés : ce qui risque de changer pour les voyageurs en 2025