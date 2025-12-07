Air Algérie étend son réseau : deux nouvelles lignes européennes bientôt ouvertes

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé le plan d’expansion de son réseau européen en 2026. Dans le cadre de cette stratégie de développement, le transporteur lancera deux nouvelles lignes européennes.

Selon les dernières déclarations de Hamza Benhamouda, PDG de la compagnie aérienne nationale, ces nouvelles dessertes connecteront l’Algérie à :

Birmingham au Royaume-Uni ;

Budapest en Hongrie via une escale à Vienne en Autriche.

🟢 À LIRE AUSSI : Traversées France – Algérie : Corsica Linea casse les prix avec le tarif Escapade

Air Algérie annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne vers le Royaume-Uni

Outre l’ouverture de ces nouvelles lignes, Air Algérie a récemment enrichi son réseau de vols internationaux. La compagnie a notamment ouvert la ligne vers Rotterdam aux Pays-Bas et a diversifié son offre londonienne en ajoutant l’aéroport de Stansted.

Elle consolide par ailleurs sa stratégie en reprenant d’anciennes lignes de Tassili Airlines comme Strasbourg et Nantes, tout en renforçant significativement sa position à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

L’expansion du réseau d’Air Algérie est indissociable d’une profonde transformation interne. La compagnie aérienne est actuellement engagée dans un processus de filiation de ses activités afin d’améliorer ses performances et d’enrichir son offre de service.

Parallèlement, un renouvellement massif de la flotte est nécessaire. Hamza Benhamouda a souligné que l’âge moyen des avions (de 18 à 20 ans) entraîne des coûts de maintenance excessifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie se transforme : deux nouvelles filiales pour les services au sol et la formation dès 2026



Un programme de vols vers le continent africain renforcé

Air Algérie concentre sa stratégie d’expansion sur l’Afrique et l’Europe. En Afrique, la compagnie cherche à consolider le rôle de l’Algérie comme point de connexion vers le sud. Pour cela, elle va renforcer son réseau actuel (incluant Dakar et Abidjan) tout en relançant le vol vers Johannesburg en janvier 2026. De nouvelles lignes importantes sont également prévues, notamment vers Addis-Abeba, Lagos et Accra.

L’expansion d’Air Algérie est renforcée par un plan d’acquisition majeur de 34 nouveaux avions d’ici 2028, dont un Airbus A330neo déjà réceptionné. Ces avions permettront de remplacer les modèles anciens et de soutenir le développement du réseau, y compris celui de sa filiale Domestic Airlines.

Parallèlement, la compagnie étend sa portée grâce à des partenariats de partage de codes (notamment avec Turkish Airlines et Qatar Airways). Ces alliances stratégiques ouvrent la voie à des destinations lointaines, comme Séoul, Hong Kong ou Bangkok, pour ses passagers.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie passe à la vitesse supérieure : nouvelle route vers l’Asie et programme renforcé pour 2026

