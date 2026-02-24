Air Algérie étend son réseau au Royaume-Uni avec une nouvelle ligne vers Manchester

La compagnie aérienne Air Algérie franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau international en annonçant une extension significative de ses services vers la Grande-Bretagne. Cette initiative marque un tournant dans la connectivité entre l’Algérie et le marché britannique.

L’offre de la compagnie nationale s’articule désormais autour de trois pôles stratégiques :

L’arrivée à Manchester : Le lancement de cette nouvelle desserte permet de toucher le cœur industriel et économique du nord de l’Angleterre, répondant ainsi à un besoin longtemps exprimé par les voyageurs d’affaires et la communauté algérienne établie dans cette région.

Le renforcement sur Londres : En opérant simultanément vers les aéroports de Heathrow (hub majeur pour les correspondances internationales) et de Stansted (porte d'entrée privilégiée pour les vols à tarifs compétitifs), Air Algérie optimise son maillage de la capitale britannique.

Air Algérie lance une nouvelle route vers Manchester au Royaume-Uni

Dès la saison estivale 2026, Air Algérie franchira un nouveau palier en portant sa fréquence à 14 vols hebdomadaires vers le Royaume-Uni. Cette intensification de l’offre, officialisée dans un communiqué publié lundi, s’inscrit dans une triple mission :

Soutenir la diaspora : Répondre concrètement aux besoins de la communauté algérienne établie outre-Manche en facilitant leurs déplacements durant la période de forte affluence.

Diversifier l'offre : Proposer une flexibilité accrue et des options de voyage élargies à l'ensemble de sa clientèle (tourisme et affaires).

Resserrer les liens bilatéraux : Consolider les ponts aériens entre l’Algérie et la Grande-Bretagne, favorisant ainsi les échanges économiques et culturels.

En plus du renforcement de son programme estival, Air Algérie vient d’annoncer le lancement de nouveaux vols vers la ville de Manchester, renforçant ainsi son offre de réseau à destination du Royaume-Uni.

Le Groupe Air Algérie précise que cette expansion s’intègre pleinement dans sa stratégie globale de développement. Cette feuille de route ambitieuse vise non seulement à diversifier son réseau de destinations internationales, mais également à élever les standards de qualité de ses prestations, afin de consolider durablement son statut d’acteur de premier plan dans le secteur du transport aérien.

Pour accompagner ses passagers dans ces nouveaux déplacements, la compagnie nationale invite ses clients à se tenir informés via ses canaux de communication habituels. Il est ainsi possible d’obtenir des détails complémentaires en contactant le centre d’appel au numéro court 3302, ou en se rendant directement dans l’une de ses agences commerciales.

Air Algérie vise 10 millions de passagers en 2026

Forte d’une croissance de 11 % en 2025 avec 8,8 millions de voyageurs, Air Algérie affiche l’ambition de franchir le cap des 9,8 millions de passagers en 2026. Pour atteindre cet objectif, la compagnie mise sur une expansion stratégique de son réseau international et sur une transformation structurelle majeure, marquée par sa mutation en holding et le lancement de filiales spécialisées telles que Domestic Airlines (vol intérieur) et Ground Operations (services au sol).

Ce nouveau cycle de développement place l’expérience client au cœur de la stratégie, avec l’intégration de solutions numériques avancées (CRM, RefX) et la refonte du programme de fidélité.

