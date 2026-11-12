Air Algérie ouvre ses réservations, Paris-Alger dès 426 € et Alger-Paris dès 22 929 DA

nLes réservations pour l’été 2027 sont ouvertes sur le site d’Air Algérie. Alger-Paris s’affiche dès 22 929 DA début juillet, Paris-Alger dès 426 euros l’aller-retour. Mais selon le sens du voyage et la ville de départ, les prix varient fortement. Nos relevés ligne par ligne et nos conseils pour réserver moins cher.

Air Algérie été 2027 : les réservations sont ouvertes

Il est déjà possible de réserver ses billets d’avion pour l’été 2027 sur le site d’Air Algérie. Les vols de juin, juillet et août 2027 apparaissent dans le moteur de réservation de la compagnie. C’est le moment où les tarifs les plus bas sont encore disponibles.

Nos relevés, effectués le 12 novembre 2026, couvrent les principales lignes entre l’Algérie et la France, dans les deux sens. Ils concernent un aller fin juin ou début juillet, avec un retour à la mi-juillet, en classe économique. Tous les prix incluent les taxes, pour un adulte.

Ces tarifs restent indicatifs et évoluent selon la demande. Plus la date du voyage approche, plus les places à bas prix se raréfient. Les prix relevés aujourd’hui ne sont donc pas garantis dans quelques semaines.

Paris-Alger en juillet 2027 : combien coûte le billet depuis la France ?

Au départ de Paris, l’aller vers Alger du mercredi 30 juin 2027 coûte 255,37 euros en tarif le plus bas. Le retour Alger-Paris, entre le 14 et le 20 juillet, s’affiche à 171,21 euros. L’aller-retour revient ainsi à 426,58 euros, d’après nos calculs.

Les autres villes françaises suivent la même logique. Un aller-retour Marseille-Alger, du 2 au 17 juillet, coûte 367,95 euros, et un Lyon-Alger 426,74 euros. Vers Oran, il faut compter 435,26 euros depuis Paris, et 354,63 euros depuis Marseille.

Ligne (au départ de la France) Aller (fin juin-début juillet 2027) Retour (mi-juillet 2027) Aller-retour Paris-Alger 255,37 € 171,21 € 426,58 € Marseille-Alger 237,74 € 130,21 € 367,95 € Lyon-Alger 259,53 € 167,21 € 426,74 € Paris-Oran 270,37 € 164,89 € 435,26 € Marseille-Oran 213,74 € 140,89 € 354,63 €

Ces prix concernent un départ le 29 ou le 30 juin, ou le 2 juillet selon les lignes. Certains jours n’affichent aucun tarif disponible, notamment au retour vers Lyon ou Marseille. Mieux vaut donc vérifier plusieurs dates avant de réserver.

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Alger-Paris, Oran-Paris : les prix au départ de l’Algérie

Au départ de l’Algérie, Alger-Paris démarre à 22 929 DA pour un départ le 2 juillet, avec un prix identique du 29 juin au 5 juillet. Le retour Paris-Alger, du 20 au 26 juillet, atteint 35 586 DA. L’aller-retour revient à 58 515 DA, d’après nos calculs.

Attention, ce prix d’appel ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour. Pour un aller simple Alger-Paris le même jour, le tarif le plus bas passe à 28 179 DA, soit 5 250 DA de plus. Air Algérie propose sept vols par jour entre Alger et Paris, vers Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly.

Ligne (au départ de l’Algérie) Aller (fin juin-début juillet 2027) Retour (mi-juillet 2027) Aller-retour Alger-Paris 22 929 DA 35 586 DA 58 515 DA Alger-Marseille 20 249 DA 26 969 DA 47 218 DA Alger-Lyon 23 109 DA 28 715 DA 51 824 DA Oran-Paris 22 779 DA 36 149 DA 58 928 DA Oran-Marseille 22 449 DA 29 059 DA 51 508 DA Annaba-Paris 22 779 DA 35 549 DA 58 328 DA

Pourquoi le trajet France-Algérie coûte-t-il plus cher en juillet ?

Nos relevés révèlent un écart frappant selon le sens du voyage. En juillet, le vol de la France vers l’Algérie coûte nettement plus cher que le vol inverse. Le Paris-Alger de fin juin coûte 255,37 euros, contre 171,21 euros pour un Alger-Paris à la mi-juillet.

La même logique apparaît au départ de l’Algérie : l’aller vers la France est bon marché, mais le retour vers l’Algérie, en pleine saison, coûte beaucoup plus. Le Paris-Alger de fin juillet atteint ainsi 35 586 DA, contre 22 929 DA pour l’Alger-Paris de début juillet. Cet écart reflète la forte demande de la diaspora, qui part massivement vers l’Algérie au début de l’été.

Pour les familles installées en France, le trajet le plus coûteux est donc celui du départ en vacances. Réserver tôt cet aller, ou décaler son départ de quelques jours, peut faire une vraie différence. Les dates de retour, elles, laissent plus de souplesse.

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Promo, Flex, Smart ou Plus : quel tarif Air Algérie choisir ?

Air Algérie propose plusieurs tarifs en classe économique. Au départ de la France, on en compte quatre : Promo, Flex, Smart et Plus. Au départ de l’Algérie, trois sont proposés : Promo, Smart et Plus.

Le tarif Promo n’est pas remboursable, et toute modification entraîne des frais. Le tarif Flex permet un remboursement partiel et une modification, avec des frais dans les deux cas. quant au Smart permet de modifier son billet sans frais, et de se faire rembourser en partie.

Le prix Plus est le plus souple : il est modifiable et remboursable sans frais, mais son prix peut plus que doubler. Sur Alger-Paris en juillet, au départ de la France, il coûte 398,21 euros, contre 171,21 euros en Promo. Pour des vacances aux dates encore incertaines, le tarif Flex ou Smart offre un compromis.

Bagages Air Algérie : que comprend le billet ?

Tous les tarifs relevés incluent une valise de 23 kg en soute, en plus d’un bagage à main de 10 kg. Un bagage de 10 kg est aussi prévu pour les bébés. C’est un avantage par rapport aux compagnies à bas prix, qui facturent souvent la valise en soute à part.

Au-delà de cette franchise, chaque kilo ou valise supplémentaire est facturé. Les tarifs varient selon la destination, comme l’expliquait notre article sur les prix des bagages supplémentaires chez Air Algérie. Mieux vaut les réserver à l’avance, en ligne, plutôt qu’à l’aéroport.

Été 2027 : faut-il préférer le bateau ?

Pour les familles qui voyagent avec leur voiture, le bateau reste une alternative. La compagnie GNV a déjà ouvert ses réservations pour l’été 2027, avec des réductions, comme le détaillait notre article sur les réservations GNV pour l’été 2027. Les traversées permettent d’emporter davantage de bagages.

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Le choix dépend surtout de la taille de la famille et du besoin d’un véhicule sur place. L’avion reste plus rapide, mais les bagages en surplus peuvent vite faire grimper la facture. Les règles de franchise des ferries sont détaillées dans notre article sur les bagages d’Algérie Ferries.

Comment payer moins cher son billet d’avion pour l’été 2027 ?

Réserver tôt reste le meilleur moyen d’obtenir les prix les plus bas, surtout pour le trajet France-Algérie de début juillet. Les tarifs d’été augmentent généralement à mesure que les avions se remplissent. Quelques jours d’écart sur la date de départ peuvent aussi changer le prix.

Il vaut mieux acheter un aller-retour plutôt que deux allers simples, puisque les prix d’appel ne s’appliquent qu’aux allers-retours. Comparer plusieurs aéroports, comme Paris, Marseille et Lyon, peut aussi faire baisser la facture. Marseille reste, dans nos relevés, la ville de départ la moins chère.

En cas de retard ou d’annulation, les passagers disposent de droits, notamment pour les vols au départ de la France. Notre article sur l’indemnisation des vols retardés ou annulés détaille ces règles.

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Air Algérie été 2027 : les questions fréquentes

Les réservations d’Air Algérie pour l’été 2027 sont-elles ouvertes ?

Oui, les vols de l’été 2027 sont déjà disponibles à la réservation sur le site d’Air Algérie. Les prix les plus bas sont généralement accessibles au début de la période de vente.

Quel est le prix d’un Paris-Alger en juillet 2027 ?

Un aller-retour Paris-Alger, avec un départ fin juin et un retour mi-juillet, coûte à partir de 426,58 euros, selon nos relevés du 12 novembre. L’aller seul, fin juin, s’affiche à 255,37 euros.

Quel est le prix d’un Alger-Paris en juillet 2027 ?

L’aller Alger-Paris s’affiche dès 22 929 DA début juillet, dans le cadre d’un aller-retour. Avec un retour fin juillet, l’aller-retour revient à au moins 58 515 DA.

Le bagage en soute est-il inclus dans les billets Air Algérie ?

Oui, tous les tarifs économiques incluent une valise de 23 kg en soute et un bagage à main de 10 kg.

Quelle ville française est la moins chère pour aller en Algérie ?

Dans nos relevés, Marseille est la ville de départ la moins chère : 367,95 euros l’aller-retour vers Alger, et 354,63 euros vers Oran.