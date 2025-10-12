Air Algérie et Turkish Airlines scellent un partenariat stratégique pour une coopération élargie

Un important renforcement de la coopération a été officialisé entre Turkish Airlines et Air Algérie par la signature d’un protocole d’accord. Paraphé à Alger par leurs PDG respectifs, Bilal Ekşi et Hamza Benhamouda, cet accord va au-delà de leur partage de codes pour améliorer leur connectivité.

Il établit un cadre de collaboration étendu couvrant des domaines variés tels que le fret, la location d’avions, la restauration, l’accès au salon, la maintenance, les services d’assistance en escale.

De plus, les deux compagnies s’engagent à travailler ensemble sur des initiatives environnementales, de durabilité et des programmes de formation, cherchant ainsi à la fois la croissance de leurs activités et le développement des échanges entre la Turquie et l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie renforce ses vols intérieurs : 84 nouvelles dessertes hebdomadaires



Air Algérie et Turkish Airlines signent un accord de partenariat stratégique et d’expansion du partage de codes

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines, a salué cet accord comme une étape clé dans le renforcement des liens avec Air Algérie, témoignant de « leur engagement en faveur d’une collaboration durable et à long terme« . Soulignant que Turkish Airlines dessert le plus grand nombre de pays, il a affirmé la volonté d’étendre la coopération à de multiples domaines pour maximiser les avantages pour les passagers.

Il a conclu en exprimant sa conviction que ce partenariat stimulera la croissance mutuelle et enrichira les liens culturels et économiques entre la Turquie et l’Algérie.

De son côté, Hamza Benhamouda, directeur général d’Air Algérie, a exprimé son honneur d’accueillir la délégation de Turkish Airlines à Alger, soulignant la consolidation des liens entre les deux compagnies et les deux pays. Il s’est dit « ravi de cette nouvelle étape de ce partenariat stratégique« .

Un double avantage pour Air Algérie et Turkish Airlines

Selon Hamza Benhamouda, « cet accord global« , qui couvre de multiples domaines de coopération et d’échange d’expertise, générera sans aucun doute des avantages mutuels pour Air Algérie, Turkish Airlines et leurs passagers respectifs.

Pour rappel, Turkish Airlines, fondée en 1933 et membre de Star Alliance, opère une flotte de 485 avions desservant 353 destinations (dont 300 internationales) dans 131 pays, se positionnant comme la compagnie desservant le plus de pays au monde.

De son côté, Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, utilise l’aéroport d’Alger comme hub pour desservir 80 destinations régulières et charters sur quatre continents, avec environ 300 vols quotidiens. En 2024, Air Algérie a transporté plus de 8 millions de passagers.

🟢 À LIRE AUSSI : Hadj 2026 : la nouvelle saison de pèlerinage officiellement ouverte, voici où s’inscrire

