Air Algérie et Plus Ultra renforcent leur partenariat avec une nouvelle destination

La compagnie espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas a annoncé jeudi 20 novembre 2025 l’extension de son partenariat avec Air Algérie. Ce partenariat, initié en juin 2025, permet désormais de relier Alger à Dubaï, en plus des destinations déjà desservies via ce modèle de coopération.

Selon le communiqué officiel, cet accord repose sur un modèle ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), par lequel Plus Ultra fournit à Air Algérie l’avion, le personnel navigant, l’entretien et l’assurance. Ce dispositif permet à la compagnie nationale d’augmenter sa capacité et sa flexibilité sur certaines lignes, sans devoir accroître son propre parc aérien.

Dans le cadre de cette extension, des Airbus A330 de Plus Ultra seront déployés sur la ligne Alger-Dubaï. Ces appareils long-courriers viennent s’ajouter aux routes déjà exploitées par Air Algérie depuis sa base à Alger, notamment Paris, Montréal et Istanbul.

L’été dernier, Air Algérie avait déjà signé un accord similaire avec Plus Ultra pour le vol Alger-Montréal, utilisant un Airbus A330-200 afin de répondre à la demande croissante des passagers et garantir un service optimal.

Cette collaboration entre Air Algérie et Plus Ultra illustre l’intérêt croissant pour les partenariats internationaux permettant d’optimiser les ressources et de développer l’offre long-courrier. Elle s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer sa présence sur les destinations à forte demande tout en conservant une gestion efficace de sa flotte.

Air Algérie : reprise des vols directs Alger – Johannesburg dès janvier 2026

Air Algérie a annoncé la reprise de ses vols internationaux entre Alger et Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette ligne, suspendue depuis le début de l’année dernière, sera de nouveau opérationnelle à compter du 16 janvier 2026. Les voyageurs peuvent dès maintenant réserver leurs billets via le site officiel de la compagnie.

Selon le communiqué officiel, la ligne sera exploitée avec un programme de trois fréquences hebdomadaires, permettant aux passagers de bénéficier de davantage de flexibilité pour leurs déplacements entre l’Algérie et l’Afrique du Sud.

La liaison directe Alger-Johannesburg existait déjà avant sa suspension, mais elle avait été interrompue en raison d’une baisse significative de la demande, conséquence des restrictions et des changements dans les flux aériens internationaux.

Avant la suspension, ce vol était principalement utilisé par des passagers en transit depuis des escales européennes telles que Londres et Francfort. La reprise de cette ligne s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer son réseau international et à répondre à la demande croissante des voyageurs pour des destinations africaines clés.

La réouverture de cette liaison permettra également de faciliter les échanges économiques et touristiques entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, tout en offrant une alternative directe aux passagers qui devaient auparavant passer par l’Europe pour rejoindre Johannesburg.