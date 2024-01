Air Algérie et ATR signent le 1er contrat de documentation de maintenance digitale

La compagnie aérienne nationale vient de signer un contrat de trois ans avec le constructeur des turbopropulseurs ATR, portant sur la documentation digitale de la maintenance. Ce contrat vise à optimiser les opérations de maintenance et d’ingénierie pour l’ensemble de sa flotte de 15 ATR.

Il s’agit notamment d’un nouveau service proposé par ATR à ses clients. Grâce à la signature de ce contrat, Air Algérie sera le premier client à se procurer ce service.

Gestion digitale de maintenance : du nouveau chez Air Algérie

Les règles de sécurités aériennes et la maintenance régulière de ses avions revêtent une importance particulière pour la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, notamment par souci d’assurer la sécurité des passagers qui utilisent sa flotte.

Ce qui pousse la compagnie à prendre des décisions capitales et à améliorer les méthodes de maintenance de ses appareils. C’est dans ce contexte qu’Air Algérie a décidé de faire appel aux services d’ATR et de signer un contrat de trois ans portant sur la documentation de maintenance digitale.

Selon le site spécialisé en aviation, Air-Cosmos, ce contrat consiste à fournir des données brutes sur la maintenance, au format XML, qui seront par la suite téléchargées dans le système d’information de maintenance de la compagnie aérienne.

Grâce à cette coopération, Air Algérie optimisera son budget et son temps tout en améliorant la sécurité et la conformité de ses avions. Par ailleurs, la compagnie aérienne sera en mesure de raccourcir les processus de révision, d’accélerer et de digitaliser la diffusion des publications. Mais aussi, de réduire le temps de preparation des contrôles de maintenance …

En cette occasion, le directeur technique d’Air Algérie, en l’occurrence Laïd Bouchama, a déclaré « Nous sommes fiers d’être le client de lancement de ce nouveau service qui nous aidera à simplifier nos procédures de maintenance quotidiennes, à réduire les temps d’immobilisation et à augmenter la disponibilité de notre flotte ».

