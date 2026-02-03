Air Algérie élargit son réseau : une capitale européenne à nouveau accessible depuis Alger

Après une absence prolongée de six ans, la compagnie nationale Air Algérie marque son grand retour en Hongrie. La liaison directe Alger-Budapest, suspendue en raison de la pandémie du Covid-19, est de nouveau officiellement ouverte à la réservation.

Cette réouverture s’inscrit dans la stratégie de renforcement du réseau international de la compagnie et répond à une demande croissante, tant pour le tourisme que pour les échanges économiques.

Budapest n’est pas seulement une destination de plus sur la carte ; c’est une ville chargée d’histoire, célèbre pour son architecture thermale, ses monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et son dynamisme culturel. Cette ligne facilite également les déplacements pour la communauté algérienne et pour les étudiants établis en Hongrie.

🟢 À LIRE AUSSI : Billets à prix réduits : Air Algérie lance une nouvelle vague de promotions



Air Algérie reprend ses vols sur la ligne Alger-Budapest

Le projet a été officiellement mis sur la table en décembre dernier, lors de la 4ᵉ session de la Commission mixte algéro-hongroise. Cette rencontre, dédiée à la coopération économique, technique et scientifique, a permis de sceller la volonté commune des deux pays de faciliter les échanges humains et commerciaux.

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a par la suite acté cette décision. Il a précisé que la reprise de l’exploitation est prévue pour le printemps 2026, marquant ainsi une étape majeure dans le plan d’expansion de la compagnie.

Sur son site de réservation, la compagnie a programmé son premier vol sur la ligne Alger–Budapest pour le 1ᵉʳ avril 2026. Particularité de cette ligne : la liaison entre Alger et Budapest s’effectuera via l’aéroport de Vienne. Ce crochet stratégique permet de maximiser la rentabilité de la route tout en offrant une connectivité accrue vers l’Europe centrale.



🟢 À LIRE AUSSI : Voyager loin de la foule en 2026 : l’Algérie dans le palmarès du Washington Post



Les billets Alger-Budapest en promotion

Dans un communiqué publié ce mardi 3 février 2026, Air Algérie a dévoilé une grille tarifaire particulièrement attractive pour le lancement de sa ligne vers la Hongrie. Pour l’occasion, la compagnie propose des prix compétitifs pour ses voyages en aller-retour :

Au départ d’Alger : à partir de 39 900 dinars algériens.

à partir de 39 900 dinars algériens. Au départ de Budapest : au prix de 89 600 HUF.

Par ailleurs, pour bénéficier de ces tarifs avantageux, les voyageurs doivent respecter les dates suivantes :

Période de réservation : les billets doivent être achetés avant le 28 février 2026.

les billets doivent être achetés avant le 28 février 2026. Période de voyage : l’offre est valable pour tous les vols programmés jusqu’au 28 octobre 2026.

Cette fenêtre de voyage étendue offre une grande flexibilité, permettant aux passagers de planifier leurs voyages estivaux ou professionnels tout au long de la saison, à condition de réserver durant ce mois de février.

🟢 À LIRE AUSSI : Transavia accélère vers l’Algérie avec une nouvelle liaison pour l’été 2026

