Air Algérie élargit son réseau : deux nouvelles liaisons vers l’Europe et l’Asie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient de concrétiser une phase clé de son plan d’expansion internationale. Elle a annoncé officiellement la mise en service de deux nouvelles lignes aériennes majeures : Guangzhou en Chine et Rotterdam aux Pays-Bas.

Cette annonce intervient après l’inauguration d’une autre ligne aérienne reliant l’aéroport d’Alger à N’Djamena au Tchad, via Douala au Cameroun.

Ce lancement s’inscrit directement dans le cadre de la stratégie d’expansion du réseau international d’Air Algérie. L’objectif principal de la compagnie est de positionner l’Algérie comme un carrefour, en la connectant à des centres économiques et commerciaux de premier plan en Asie et en Europe.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie inaugure une nouvelle ligne : découvrez les destinations desservies



Air Algérie ajoute de nouveaux vols vers Rotterdam et Guangzhou

Ces nouvelles routes symbolisent la volonté d’Air Algérie non seulement de satisfaire la demande croissante, mais aussi de soutenir l’ambition algérienne de renforcer ses liens commerciaux et sa connectivité à des marchés commerciaux internationaux.

L’inauguration des nouveaux vols de la compagnie aérienne a eu lieu comme suit :

Guangzhou en Chine : le premier vol vers cette mégalopole chinoise, centre industriel et commercial crucial en Chine, a été effectué le 27 octobre ;

le premier vol vers cette mégalopole chinoise, centre industriel et commercial crucial en Chine, a été effectué le 27 octobre ; Rotterdam aux Pays-Bas : la liaison vers Rotterdam, un pôle logistique et portuaire majeur en Europe, a été officiellement inaugurée ce mardi 28 octobre 2025.

L’initiative avait été préalablement annoncée par l’ambassade d’Algérie aux Pays-Bas. Selon un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, la liaison entre Alger et Rotterdam sera assurée à raison de deux vols par semaine. Ce programme est prévu pour couvrir la période s’étendant du 28 octobre au 31 mars 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : EES, ETIAS, visa numérique : l’Europe change ses règles d’entrée, ce qui attend les voyageurs



Un accord de formation avec la filiale Amadeus – Algérie

La direction régionale d’Air Algérie à Oran a récemment renforcé sa collaboration avec les agences de voyages locales en signant un accord stratégique avec Amadeus-Algérie, spécialisée dans les systèmes de réservation. Ce partenariat vise principalement à améliorer les compétences des cadres commerciaux d’Air Algérie.

En effet, l’objectif est de les former aux dernières solutions de gestion numérique des vols et des outils de réservation afin de mieux gérer le réseau d’agences partenaires. De son côté, Amadeus – Algérie s’engage à fournir les outils technologiques et des sessions de formation régulières pour optimiser les plateformes de réservations, les délais de réponse et la communication des offres commerciales.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols vers l’Algérie renforcés, Wi-Fi gratuit : Air France muscle son offre pour l’hiver 2025/2026