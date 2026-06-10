Air Algérie durcit les règles sur les bagages : ce qui est désormais interdit à bord

Fini le temps de l’ultra-tolérance chez Air Algérie. Réputée depuis des années pour la générosité de sa politique de bagages, la compagnie nationale serre la vis et impose désormais des règles beaucoup plus strictes pour encadrer le transport des effets personnels à bord.

Si la règle générale reste fixée à 23 kg en soute et 10 kg en cabine, le simple respect du poids et des dimensions ne suffit plus. Aujourd’hui, d’autres critères stricts entrent en jeu lors de l’enregistrement pour qu’un bagage soit accepté à bord.

Par ailleurs, la compagnie insiste sur un point crucial : le poids et les dimensions ne font plus tout. Désormais, certaines catégories de bagages sont interdites d’embarquement en soute.

Le bagage multi-colis interdit à l’embarquement

Parmi les nouvelles mesures phares, la compagnie interdit formellement les bagages composés de plusieurs colis assemblés à l’aide d’un simple film plastique de protection. Une pratique pourtant très populaire auprès des voyageurs, qui ont l’habitude d’envelopper différents sacs ensemble pour économiser une franchise.

Désormais, ce type d’emballage est systématiquement refusé. Pour éviter tout blocage à l’enregistrement, les passagers doivent utiliser une valise standard ou un carton robuste, correctement scellé et capable de résister aux rudes opérations de manutention aéroportuaire.

De plus, Air Algérie refuse les télévisions transportées directement dans leur emballage d’origine, même s’il s’agit d’un produit neuf. Ultra-fragiles et dotés de composants électroniques sensibles, ces appareils supportent mal les étapes de manutention.

L’objectif de cette mesure est clair : renforcer la sécurité et limiter au maximum les risques de perte ou de détérioration de vos effets personnels durant le voyage.

Les pièces et accessoires automobiles concernés

Autre restriction majeure à intégrer : le refus des composants et accessoires automobiles. La compagnie nationale cible explicitement les pneus parmi les articles désormais interdits en soute.

Justifiée par des impératifs de sécurité, cette mesure permet d’éviter les complications logistiques liées au chargement d’équipements incompatibles avec les bagages personnels classiques. Mieux vaut donc anticiper et vérifier la conformité de vos effets auprès de la compagnie avant le jour J.

Air Algérie rappelle ses règles strictes concernant les bagages cabine. Les passagers ne peuvent désormais embarquer qu’avec une seule pièce de bagage, d’un poids maximal de 10 kg, pour optimiser l’espace et fluidifier l’embarquement. En effet, les passagers doivent choisir entre une valise cabine ou un sac à dos; il n’est plus possible d’emporter les deux simultanément.

À LIRE AUSSI :

🟢 Cette compagnie aérienne algérienne interdite de vol dans l’UE : voici pourquoi



🟢 Air Algérie : attention, ce bagage supplémentaire peut vous coûter 180 euros