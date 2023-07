Air Algérie : du nouveau dans le dossier de l’acquisition de 15 avions

Pour permettre à la compagnie aérienne nationale de s’ouvrir davantage sur l’international, le président de la République a, précédemment, autorisé à Air Algérie de renforcer sa flotte. Notamment, grâce à l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs.

Pour rappel, le mois de mai dernier, le transporteur aérien national a signé un accord avec deux constructeurs aéronautiques. Il s’agit, notamment, d’Airbus et Boeing. Dans ce sillage, de nouveaux détails ont été dévoilés concernant ce dossier relatif au renforcement de la flotte nationale.

Acquisition de 15 nouveaux avions : du nouveau dans le dossier

Le Fond National d’Investissement FNI et Air Algérie ont signé, lundi 3 juillet 2023, une convention portant sur le financement de l’acquisition de ces nouveaux avions, il s’agit de ce qui a été révélé dans un communiqué du FNI publié sur sa page officielle.

Ce financement concerne l’acquisition de quinze nouveaux avions. Dont, huit moyens porteurs auprès du constructeur américain Boeing et sept gros porteurs qui seront construits auprès du géant de l’aéronautique européen Airbus.

Air Algérie : acquisition de 10 autres avions par la procédure du Leasing

Pour rappel, Boeing fournira à Air Algérie 8 moyens porteurs du type B 737-9 Max. La première commande de cette partie sera livrée en 2027. Par ailleurs, Airbus compte renforcer la flotte d’Air Algérie. Et ce, grâce à une commande de 7 gros porteurs dont cinq de type A 330-900 et deux de type A 350-1000.

En plus de ces acquisitions, la compagnie aérienne nationale envisage aussi de renforcer sa flotte par le biais de la procédure du leasing. En effet, elle prévoit d’acquérir 10 autres avions. Dont, six sont des gros porteurs : dont 5 de type A 330-900 (module 280-320 sièges). Et 2 de type A 350-1000 (module 350-450 sièges).

Dans ce sillage, Air Algérie a précédemment annoncé qu’elle réceptionnera quatre de ces avions avant fin 2023. Et le restant de sa commande est prévu pour 2024.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie réceptionnera 4 de ses nouveaux avions avant fin 2023

>> Air Algérie confirme sa commande de 8 nouveaux Boeing et s’engage pour 2 cargos convertis