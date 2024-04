Air algérie dévoile une offre estivale alléchante pour les voyages en familles

L’été 2024 s’annonce radieux pour les familles désireuses de voyager grâce à la nouvelle initiative d’Air Algérie.

La compagnie aérienne nationale algérienne a surpris tout le monde en annonçant une offre promotionnelle exceptionnelle. Cette offre permettra aux familles de bénéficier de réductions allant jusqu’à 33% sur les vols internationaux.

Abdelouahab Yagoubi, député de la région de France à l’Assemblée populaire nationale, a récemment partagé sur Facebook :

Les fruits d’une rencontre avec Hamza Ben Hamouda, président-directeur général d’Air Algérie.

Ce qui a commencé comme une visite de courtoisie s’est transformé en une séance de travail productive, au cours de laquelle des sujets cruciaux ont été abordés.

Parmi eux :

L’acquisition d’avions supplémentaires pour l’été ;

L’augmentation du nombre de sièges disponibles ;

Et l’introduction de nouvelles liaisons aériennes, notamment entre Metz et Oran, ainsi que vers l’aéroport du Luxembourg et Berlin.

La nouvelle offre intitulée « Ma Famille » est spécialement conçue pour les groupes familiaux de 3 à 9 personnes, permettant de voyager à des prix attractifs.

Par exemple, un billet aller-retour pour Paris serait proposé à 250 euros, et à 190 euros pour Marseille, avec une remise supplémentaire de 33% pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Air Algérie dans le top des compagnies aériennes africaines

Cette offre fait suite au grand succès de la promotion spéciale Ramadan pour les destinations internationales en provenance de l’étranger vers l’Algérie, approuvée par le président de la République, qui a permis la vente de près de 48 000 billets.

De plus, Air Algérie a récemment été classée troisième par AFRICA Facts Zone parmi :

Les compagnies aériennes africaines en 2023, avec plus de 7,2 millions de passagers transportés, dépassant ainsi Royal Air Maroc et juste derrière Air Peace et Ethiopian Airlines :

Africa's Largest Airlines by Number of Passengers Annually 1. Air Peace 🇳🇬 -14 million passengers 2. Ethiopian Airlines 🇪🇹 – 13.89 million passengers 3. Air Algerie 🇩🇿 – 7.2 million passengers 4. EgyptAir 🇪🇬 – 6.4 million 5. Kenya Airways 🇰🇪 – 5 million Royal Air Maroc 🇲🇦 -… — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 12, 2024

Avec l’annonce de « Ma Famille », Air Algérie ne se contente pas de proposer des tarifs compétitifs ; elle crée également un précédent en matière de voyages familiaux abordables.

Cet été, les familles pourront profiter de l’occasion pour créer des souvenirs inoubliables, tout en bénéficiant d’une offre qui souligne l’engagement d’Air Algérie envers ses passagers.

Le programme estival d’Air Algérie renforcé

rappelons que Dans un communiqué, mis en ligne en le mercredi 17 avril 2024, Air Algérie annonce l’ajout de 68 vols à son programme estival.

Une initiative qui vient répondre aux exigences du gouvernement de renforcer les liaisons entre les différents aéroports du pays et d’assurer un meilleur transport des voyageurs algériens depuis et vers le Grand Sud.

Le transporteur aérien annonce l’ajout de 26 vols à destination et vers le Sud algériens, Ce qui offre un total de 5 816 sièges, par semaine.