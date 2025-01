Air Algérie dévoile une nouvelle ligne aérienne : destinations, programme et tarifs à découvrir

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, Air Algérie vient d’enrichir son offre de vols en direction du Royaume-Uni. Une nouvelle route aérienne permettra aux voyageurs algériens de bénéficier davantage de choix et de rejoindre ce pays grâce à la desserte d’un nouvel aéroport.

Dans un nouveau communiqué mis en ligne sur ses réseaux sociaux, le transporteur aérien national annonce l’ouverture d’une nouvelle route aérienne reliant la capitale algérienne à l’aéroport de Londres Stansted.

Alger – Londres Stansted en avion : Air Algérie annonce deux vols par semaine

Dans son communiqué, la compagnie aérienne nationale annonce le lancement des ventes sur ses nouveaux vols à destination du Royaume-Uni. Désormais, Air Algérie opère des vols entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et Londres Stansted.

Pour desservir ce nouvel aéroport, Air Algérie affiche dans son programme deux vols par semaine au départ d’Alger vers Londres, prévus pour tous les mercredis et les jeudis, et ce, à partir du 2 avril 2025. Pour assurer ce programme de vols, elle prévoit de déployer deux avions, notamment un Airbus A330-200 et un Boeing 737-800.

Par l’ouverture de cette nouvelle route aérienne, le transporteur aérien national facilite les déplacements des voyageurs algériens et des membres de la diaspora. En effet, ces derniers pourront bénéficier de vols directs, d’horaires flexibles et de tarifs compétitifs pour rejoindre Londres.

Rappelons, Air Algérie assure déjà la desserte du Royaume-Uni depuis la capitale Alger vers l’aéroport de Londres Heathrow.

Nouvelle liaison Alger – Londres Stansted : voici les tarifs proposés par Air Algérie

« Londres via Stansted dès le 2 avril 2025. Ne manquez pas cette opportunité ! Réservez vos billets dès maintenant et profitez d’un voyage confortable vers Londres avec Air Algérie« , écrit la compagnie aérienne nationale dans son communiqué publié mardi 7 janvier 2025.

Par ailleurs, les billets de voyage depuis Londres Stansted vers l’aéroport de Houari Boumediene sont affichés à partir de 259 euros le voyage en aller simple entre les deux destinations. Ce tarif permet aux voyageurs de la compagnie de transporter 10 kg de bagages en cabine et une pièce de 23 kg en soute.

Pour la saison estivale, Air Algérie affiche ses billets de voyage au départ d’Alger vers Londres Stansted à partir de 35 350 dinars algériens. Il est conseillé de réserver son billet de voyage à l’avance, car les prix ont tendance à augmenter pendant cette période.

Ce qu’il faut retenir :

Dès le 2 avril 2025, deux vols par semaine relieront Alger à l’aéroport de Londres Stansted, offrant une alternative à la desserte actuelle de Londres Heathrow ;

Les billets sont disponibles à partir de 259 euros en aller simple, incluant 10 kg de bagages en cabine et 23 kg en soute ;

Air Algérie vise à répondre aux besoins des voyageurs algériens et de la diaspora, en garantissant des vols directs, des horaires flexibles et un confort accru.

