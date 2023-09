Air Algérie dévoile une nouvelle classe tarifaire pour ses vols vers la France

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, multiplie ses efforts pour rendre ses voyages plus agréables et confortables. En plus des nombreuses offres promotionnelles, le transporteur aérien national propose pour ses clients une multitude de choix tarifaires.

En effet, avant de valider l’achat de leurs billets, les voyageurs d’Air Algérie doivent faire leur choix parmi plusieurs classes de réservation pour finaliser la procédure d’achat du billet. Rappelons, Air Algérie affiche déjà six niveaux tarifaires dont quatre en classe économique (Économique Promo, Économique, Flex, Économique Smart, Économique plus) et deux autres font partie de la classe business (Affaires Plus et Première Plus). Chacune de ces classes disposent de ses tarifs, ses avantages et ses conditions.

Air Algérie lance la classe Economy Premium

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale a décidé de surprendre ses clients avec une nouvelle classe de réservation. Il s’agit de ce qui ressort de son nouveau communiqué, publié en ce jeudi 7 septembre 2023. En effet, les voyageurs d’Air Algérie disposent désormais d’une nouvelle classe tarifaire qui s’inscrit dans le niveau économique.

Il s’agit de la classe Economy Premium qui procure au voyageur plusieurs avantages. « Quand la classe économique prend des allures de la business » annonce la compagnie aérienne nationale dans son communiqué. L’Economy Premium est désormais valable pour les vols de la compagnie programmés depuis et vers la France.

La classe Economy Premium offre aux voyageurs d’Air Algérie les atouts de la classe business, notamment en terme des Avantages seating, au prix de la classe économique. Et permet aux détenteurs des billets de cette classe d’effectuer l’enregistrement au niveau des comptoirs de la First classe.

