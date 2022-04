Air Algérie dévoile son nouveau programme détaillé de vols

Depuis la réouverture des frontières, les algériens désirent et demandent une augmentation du nombre de vols en vain. Après deux tentatives qui ont échoué avec deux communiqués retirés suite à l’annonce de nouveaux programmes de vols, Air Algérie annonce cette fois-ci l’ouverture de plusieurs vols.

Dans un communiqué daté au 31 mars 2022 publié sur sa page facebook officielle, la compagnie aérienne nationale annonce le renforcement du programme des vols internationaux. En effet, les vols suivants seront à présent disponibles à la vente :

Chaque lundi, jeudi et samedi des vols aller retour entre Alger et Genève seront desservis tandis que les ceux entre Alger et Bruxelles se feront chaque mercredi et vendredi.

Tous les mardis, jeudis et samedis, des voyages entre Alger et Milan sont disponibles, mais aussi entre Alger et les mardis, jeudis, vendredis, et dimanches.

En ce qui concerne les voyages Alger – Dakar et Dakar – Alger seulement deux jours dans la semaine sont disponibles : le vendredi et le dimanche contre des vols quotidiens pour la Turquie ( Istanbul ).

Dans ce même communiqué, Air Algérie a tenu a précisé que d’autres destinations seraient prochainement disponibles, et que les dates seraient communiquées en temps voulu, une nouvelle qui va ravir la diaspora algérienne voulant rentrer au pays mais aussi les citoyens qui désirent voyager avec l’arrivée de là saisons estivale.

Le ministre des transports demande une révision du mode de gestion

Selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère des transports,le jeudi 31 mars 2022, le ministre des transports M. Abdallah Moundji a tenu une réunion accompagné des responsables de son ministère mais aussi dû directeur par intérim d’Air Algérie.

Suite à l’augmentation des vols faite par Air Algérie, celle-ci est revenue sur les différents points de cette initiative qui devrait améliorer les services de la compagnie qui récupérerait une activité ordinaire.

C’est dans ce contexte que le ministre a affirmé qu’il était obligatoire et nécessaire de prendre les mesures adéquates afin de gérer la mise en place de ce nouveau programme que ce soit dans l’amélioration de l’organisation, la mise en place de structures plus modernes ou même l’amélioration du service client proposé.