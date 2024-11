Air Algérie : deux vols vers Paris annulés et plusieurs perturbations annoncées

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi 21 novembre 2024, l’annulation de deux vols à destination de Paris, en raison de conditions météorologiques défavorables affectant le trafic aérien. Ces perturbations font suite à des conditions climatiques difficiles qui empêchent une opération sécurisée des appareils.

Air Algérie annule deux vols vers Paris et signale des retards

Dans un communiqué officiel, la compagnie précise que les vols concernés sont :

Le vol AH1544 , reliant Annaba à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ;

, reliant Annaba à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ; Le vol AH1118, prévu entre Constantine et le même aéroport parisien.

En plus de ces annulations, Air Algérie informe que deux vols prévus au départ de l’aéroport d’Orly, à Paris, vers Alger ont subi des retards importants. La compagnie explique que ces décalages sont également liés à la dégradation des conditions météorologiques en France.

À LIRE AUSSI : Air Algérie arrête un vol vers Marseille

Les passagers impactés par ces perturbations sont invités à consulter régulièrement les mises à jour publiées par la compagnie pour être informés des évolutions ou des éventuelles réorganisations des vols.

Une météo qui perturbe le trafic

Les intempéries en Europe, et plus particulièrement en France, ont considérablement perturbé le transport aérien ces derniers jours, entraînant des annulations et des retards sur de nombreuses lignes. Air Algérie n’est pas la seule à être affectée par ces aléas, plusieurs autres compagnies enregistrant des difficultés similaires.

À LIRE AUSSI : Air Algérie relance la ligne Alger-Vienne et propose une offre imbattable

Ces événements rappellent l’importance de la sécurité dans l’aviation, priorité absolue pour les compagnies aériennes face à des conditions climatiques imprévisibles.