Air Algérie : deux nouvelles destinations en Asie à partir d’octobre 2026

Dès la saison hiver 2026/2027, la compagnie nationale, Air Algérie, va considérablement muscler son réseau long-courrier en ouvrant deux nouvelles routes stratégiques depuis Alger : Delhi et Shanghai. Avec trois fréquences hebdomadaires prévues pour chaque destination, le transporteur algérien s’apprête à franchir un nouveau cap dans son expansion internationale.

Air Algérie a déposé un programme préliminaire pour l’ouverture de deux nouvelles routes aériennes vers l’Asie. La première concerne des vols à destination de Delhi en Inde, tandis que la seconde desservira l’aéroport de Shanghai Pudong en Chine.

La compagnie nationale prévoit d’opérer ces vols avec des appareils Airbus A330-900neo. En revanche, les réservations ne sont pas encore ouvertes

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Air Algérie annonce Delhi et Shanghai pour l’hiver 2026/2027

Pour la ligne Alger – Delhi, qui débutera à partir du 25 octobre 2026, le vol AH3104 décollera de l’aéroport d’Alger à 10h00 pour atterrir en Inde à 23h00 (heure locale). Air Algérie a programmé ses vols pour tous les mardis, jeudis et samedis, à raison de trois rotations par semaine. Par ailleurs, le vol de retour décollera de Delhi à 00h30 pour arriver à Alger à 06h05, les mercredis, vendredis et dimanches.

Air Algérie a programmé son premier vol Alger- Shanghai à partir du 26 octobre 2026. En effet, la liaison AH3082 quittera l’aéroport d’Alger à 13h00 pour arriver en Chine le lendemain à 10h00 (heure locale). Ce vol est programmé pour tous les lundis, mercredis et samedis. Le vol de retour le AH3083 décollera de Shanghai à 12h00 pour une arrivée dans la capitale algérienne à 10h00, les mardis, jeudis et dimanches.

Pour rappel, ces nouvelles destinations s’ajoutent au réseau long-courrier d’Air Algérie. Cette dernière dessert déjà plusieurs destinations en Asie, dont : Pékin, Guangzhou et Kuala Lumpur.

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Air Algérie renforce son programme de vols internationaux

En déployant ses nouveaux A330-900neo vers Delhi et Shanghai, à raison de trois fréquences hebdomadaires, Air Algérie portera à sept le nombre de destinations asiatiques desservies au départ de l’aéroport international d’Alger. Ces liaisons stratégiques offriront un accès direct aux géants économiques et financiers de l’Inde et de la Chine.

Par ailleurs, Air Algérie accélère son expansion cette année avec l’ouverture de quatre nouvelles routes africaines vers Luanda, Maputo, Accra et Lagos. En parallèle, le pavillon national renforce son réseau européen en intégrant une nouvelle liaison vers Varsovie, la capitale polonaise.

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