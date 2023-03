Air Algérie : des remises allant jusqu’à 75% sont à saisir

Air Algérie poursuit ses surprises et saisit toutes opportunités et les occasions pour séduire ses voyageurs. Pour rappel, il y a quelques jours, la compagnie aérienne nationale a lancé des réductions allant jusqu’à 40 % pour ses fidèles clients.

Mais ce n’est pas tout. Air Algérie vient de publier un nouveau communiqué, dans lequel elle fait une annonce exceptionnelle pour une certaine catégorie de ses voyageurs.

Air Algérie lance une promotion exceptionnelle pour les femmes

La première compagnie aérienne de l’Algérie ne rate aucune occasion pour dévoiler ses plus belles offres. En effet, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, la compagnie aérienne nationale a décidé de rendre hommage à ces voyageuses avec des promotions.

Dans ce sillage, elle propose à ses clientes de voyager vers plusieurs destinations sur son réseau international depuis l’Algérie et de profiter des promotions allant jusqu’à 75% sur le prix des billets. Le communiqué d’Air Algérie précise par ailleurs que les changements sont totalement gratuits, en cette occasion.

Cette réduction des prix des vols à 75% est valables pour les achats effectués entre le 7 et le 12 mars 2023. Et est valable pour tous les vols au départ de l’Algérie vers l’international, à l’exception de ceux vers Barcelone, le Caire et Dubaï. De plus, Air Algérie précise également que les billets soumis à cette offre sont proposés en vente uniquement au niveau des Agences AH. Mais aussi, des agences partenaires de la compagnie.

ولأنهن جداتنا، أمهاتنا ،بناتنا، شريكات حياتنا و أعز ما لدينا، تكرم الخطوط الجوية الجزائرية النساء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.#intertionalwomansday #Rights #Celebration #AirAlgerie pic.twitter.com/8txYgbDPb2 — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 7, 2023

Des promotions spéciales Ramadan chez Air Algérie

Parmi les offres les plus intéressantes d’Air Algérie, figure celles spéciales le mois de Ramadan 2023. En effet, cette dernière a précédemment annoncé le lancement de nouvelles promotions valables pour les réservations effectuées jusqu’au 23 avril 2023. Mais qui concerne des vols programmés entre le 22 mars et le 25 avril 2023.

Par ailleurs, Air Algérie propose à ses passagers de se procurer des billets au départ de la France à partir de 144 euros, mais aussi dans le sens Algérie-France à des prix fixés à partir de 21 400 dinars algériens. Les voyageurs vers l’international pourront se procurer leurs billets à partir de 25 020 dinars algériens.

