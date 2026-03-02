Air Algérie : des billets à prix cassés vers la France, le Canada et le Royaume-Uni

Air Algérie propose de nouveaux tarifs promotionnels sur trois de ses liaisons avec la France, ainsi que sur sa ligne récemment inaugurée vers Manchester. L’occasion pour les voyageurs de la compagnie de réserver leurs billets à bas prix.

Pour rappel, dès le 14 juin prochain, Air Algérie inaugurera sa liaison entre Alger et Manchester. Cette ligne sera assurée à raison de deux rotations hebdomadaires, chaque dimanche et mardi, et les billets sont déjà ouverts à la vente.

En plus de cette nouvelle ligne qui desservira le Royaume-Uni, la compagnie aérienne nationale propose des tarifs promotionnels sur ses vols à destination de la France et du Canada.

Une promotion pour célébrer la nouvelle ligne Alger – Manchester

Grâce à l’ajout de Manchester, Air Algérie portera son offre vers le Royaume-Uni à 14 vols hebdomadaires pour l’été 2026, incluant Londres Heathrow et Londres Stansted. Pour célébrer cette expansion, la compagnie lance des tarifs spéciaux sur cette nouvelle ligne, avec des options de voyage flexibles (avec ou sans bagages).

Par ailleurs, pour un voyage léger sans bagage en soute, Air Algérie propose des billets aller simple vers Manchester dès 40 389 dinars algériens, tandis que le trajet inverse débute à 218 livres sterling. Si vous voyagez avec une valise enregistrée, le tarif s’établit à 50 580 dinars algériens au départ d’Alger et à 279 livres sterling depuis le Royaume-Uni.

Attention, vous avez jusqu’au 31 mars pour profiter de ces tarifs ! Cette offre promotionnelle couvre l’intégralité de la saison estivale 2026, avec des dates de voyage allant du 14 juin au 24 octobre prochain.

Les vols vers la France et le Canada en promotion

Dans le cadre de ses promotions mensuelles, Air Algérie casse les prix sur trois lignes directes vers la France. Ces tarifs « éco » (sans bagage en soute) concernent les vols aller-retour suivants :

Annaba – Lyon : dès 17 726 dinars algériens ;

dès 17 726 dinars algériens ; Oran – Marseille : dès 15 756 dinars ;

dès 15 756 dinars ; Paris-Orly – Constantine : dès 128,65 euros.

L’offre promotionnelle s’étend également à la ligne long-courrier Montréal – Alger. Le billet aller-retour est proposé à partir de 878,41 CAD, incluant une franchise généreuse : deux pièces en soute et un bagage cabine de 10 kg.

Air Algérie précise sur son site officiel que ces promotions sont ouvertes à la réservation du 2 au 31 mars. Elles concernent des voyages prévus entre le 2 mars et le 31 mai. À noter que ces billets en classe économique sont non remboursables, bien que des modifications restent possibles moyennant des frais supplémentaires.

