Air Algérie délègue une ligne à une compagnie étrangère : voici laquelle et pourquoi 

Alors que l’été approche à grands pas et que les réservations battent leur plein, Air Algérie s’organise en coulisses pour répondre à la forte demande, tout en préparant l’arrivée prochaine de ses nouveaux appareils. Dans cette attente, la compagnie nationale a scellé un partenariat avec Plus Ultra Líneas Aéreas, transporteur espagnol spécialisé dans les vols long-courriers.

Une alliance de circonstance qui permet à Air Algérie d’assurer la continuité et la qualité de son service sur plusieurs destinations clés, tout en préservant sa flexibilité opérationnelle.

Ce mariage d’intérêts entre les deux compagnies prend place dans un contexte de transition pour le pavillon national, qui attend la livraison progressive d’avions neufs commandés à Airbus et Boeing. En attendant ce renfort, c’est donc un Airbus A330-200 espagnol qui transporte désormais les passagers sur la ligne Alger-Montréal.

Air Algérie – Plus Ultra Líneas Aéreas : un partenariat sur mesure pour répondre à l’urgence opérationnelle

Conclu pour une durée de douze mois, l’accord signé entre Air Algérie et Plus Ultra repose sur le modèle ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance). Un format qui permet à la compagnie algérienne de louer des avions avec équipage, entretien et assurance inclus, sans en assumer directement la gestion logistique.

Ce partenariat a déjà donné lieu à la mise en service d’un Airbus A330-200 de Plus Ultra sur la liaison Alger-Montréal, l’une des plus importantes de la compagnie algérienne à destination de l’Amérique du Nord. Les passagers de cette ligne embarquent désormais à bord d’un appareil espagnol, tandis qu’Air Algérie maintient sa fréquence sans attendre l’arrivée de ses propres avions.

Une solution flexible et évolutive pour Air Algérie

Face aux défis opérationnels liés au renouvellement de sa flotte, Air Algérie a trouvé en Plus Ultra un partenaire capable de s’adapter à ses besoins immédiats. Cette alliance temporaire offre à la compagnie nationale une grande souplesse pour gérer ses capacités en fonction des pics saisonniers et des aléas de livraison.

Au-delà de la ligne Alger-Montréal, l’accord prévoit la possibilité d’étendre cette collaboration à d’autres vols moyen et long-courriers. Une modularité précieuse qui permet à Air Algérie de s’adapter rapidement à l’évolution de la demande, sans compromettre la qualité de service attendue par ses passagers.

Un accord gagnant-gagnant pour les deux compagnies

Si ce partenariat répond avant tout aux besoins immédiats d’Air Algérie, il s’inscrit également dans la stratégie de développement de Plus Ultra. La compagnie espagnole, déjà présente sur plusieurs lignes régulières vers l’Amérique latine, renforce ainsi son positionnement sur le marché des services ACMI.

Pour Julio Martínez, PDG de Plus Ultra, cet accord est une opportunité majeure : « Cet accord avec Air Algérie renforce la diversification de notre entreprise en tant que fournisseur mondial de solutions aériennes et consolide la position de Plus Ultra en tant qu’opérateur spécialisé dans les vols long-courriers », a-t-il souligné. Un partenariat qui profite donc aux deux parties, tant sur le plan opérationnel que stratégique.

Air Algérie joue la carte de l’agilité dans un contexte de transition

En s’alliant à Plus Ultra, Air Algérie démontre sa capacité à s’adapter aux contraintes du moment, sans renoncer à ses ambitions de développement. Ce choix pragmatique et stratégique illustre la volonté de la compagnie nationale de maintenir un service de qualité, malgré les défis liés au renouvellement de sa flotte.

Grâce à cette solution temporaire, Air Algérie peut continuer à desservir ses grandes destinations sans rupture, tout en préparant sereinement l’entrée en service de ses nouveaux appareils. Une approche agile et proactive, indispensable dans un secteur où la réactivité conditionne la compétitivité et la satisfaction des passagers.