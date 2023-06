Air Algérie confirme sa commande de 8 nouveaux Boeing et s’engage pour 2 cargos convertis

Le président de la République abdelmadjid Tebboune a précédemment autorisé à la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, le renforcement de sa flotte par l’acquisition de nouveaux avions. Ce renforcement permettra à Air Algérie de s’ouvrir davantage vers le monde.

Dans ce sillage, Air Algérie a décidé d’acquérir 15 nouveaux appareils. Le marché de l’acquisition de huit avions a été accordé à Boeing, tandis qu’un autre qui concerne sept autres appareils a été signé avec Airbus.

Air Algérie confirme sa commande de 8 moyen-courriers 737 MAX auprès de Boeing

Par ailleurs, de nouveaux détails ont été, aujourd’hui le 20 juin 2023, en ce qui concerne cette commande. En effet, en marge du salon de l’aéronautique de Bourget en France, le constructeur Boeing a dévoilé le nom de l’une des compagnies aériennes ayant passé une commande de 8 moyen-courriers 737 MAX auprès de Boeing. Le modèle 737-9 est conçu pour accueillir 193 passagers en configuration bi-classe.

Il s’agit bien évidemment de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui a confirmé aujourd’hui sa commande. En effet, pour renforcer sa flotte, Air Algérie a opté pour huit appareils de type 737-9. Un choix qui conviendra parfaitement pour le réseau d’Air Algérie, a confirmé dans une déclaration à la presse, Stan Deal, président de Boeing Commercial Airplanes.

Rappelons, Air Algérie compte déjà dans sa flotte plus de 30 avions, dont des appareils Boeing de type 737-500, 737-600 et 737-800. L’acquisition de ces nouveaux modèles permettra à la compagnie aérienne de s’offrir une rentabilité dans son réseau et une fluidité dans le transport de ses passagers.

En plus de cette commande, la compagnie aérienne nationale a également signé un protocole d’accord portant sur deux Boeing 737-800 Converted Freighters (BCF). Et ce pour répondre à la croissante demande sur son activité du fret.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie conclut officiellement l’acquisition de plusieurs avions Boeing

>> Air Algérie réceptionnera 4 de ses nouveaux avions avant fin 2023