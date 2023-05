Air Algérie conclut officiellement l’acquisition de plusieurs avions Boeing

Air Algérie a procédé a la signature d’un accord avec la société Boeing pour l’acquisition de 8 avions. Cette décision a été prise suite à une consultation internationale lancée par la compagnie aérienne pour l’achat de plusieurs nouveaux avions, en application des instructions du président Abdelmadjid Tebboune.

Le directeur général d’Air Algérie, Yacine Benslimane, et la responsable des contrats pour les avions commerciaux de Boeing, Laura Wolfe-Schutle, ont signé un contrat en présence de représentants du ministère des Transports, du ministère des Affaires étrangères, de l’ANAC, de l’ambassade des États-Unis en Algérie et de cadres des deux entreprises.

L’initiative vise à accélérer l’acquisition d’avions et de navires afin de soutenir les lignes aériennes et maritimes vers des destinations internationales.

Le premier avion de nouvelle génération, un Boeing 737-9 Max, entrera en service en 2027 et aura une capacité de 170 à 210 places.

Le président Tebboune avait également souligné la nécessité de statuer sur les dossiers déposés pour ouvrir des sociétés privées de transport aérien et maritime répondant aux normes internationales.

D’autres avions attendus

Air Algérie avait annoncé avoir attribué provisoirement l’acquisition de 15 nouveaux avions à Boeing et Airbus. Boeing fournira, comme cité en haut, 8 avions de type B 737-9 Max, tandis qu’Airbus fournira 5 avions de type A330-900 et 2 autres de type A350-1000.

Cette décision a été prise à la suite d’une procédure de passation de marché conformément aux règles de l’entreprise.

En outre, la consultation internationale lancé par Air Algérie concerne le leasing opérationnel de 10 avions supplémentaires, dont 6 gros porteurs et 4 moyens porteurs, comprenant 4 Airbus A330 de série 200 ou/et 300, 2 autres A330 de série 900, ainsi que 4 Boeing 737.