Air Algérie : Comment sont fixés les prix des billets ? La compagnie s’explique

Le débat sur la cherté des billets d’avion vers l’Algérie refait surface à l’approche de la saison estivale. Face aux critiques récurrentes, les responsables d’Air Algérie ont levé le voile sur les mécanismes complexes qui régissent leur politique tarifaire.

Dans un reportage diffusé par la chaîne AL24 News, la compagnie nationale a tenu à clarifier la manière dont sont calculés les prix avant leur mise en vente, que ce soit en ligne ou via les agences de voyages. L’objectif est de démontrer que la compagnie reste compétitive face à une concurrence étrangère de plus en plus agressive.

Comparaison des prix : la stratégie d’Air Algérie face aux compagnies étrangères

Selon Nabil Doumi, conseiller du Président Directeur Général, la tarification n’est pas le fruit du hasard mais d’une stratégie multidimensionnelle. « L’explication est complexe, car notre politique repose sur plusieurs piliers », explique-t-il. Le premier de ces piliers est l’analyse du marché : les équipes commerciales scrutent en permanence les offres des autres compagnies aériennes actives sur le territoire.

« Nous effectuons une veille concurrentielle pour monitorer les tarifs de chaque opérateur. Cela nous permet d’ajuster nos prix selon les tendances du marché. La concurrence nous pousse naturellement à nous positionner vers les tarifs les plus bas », affirme M. Doumi.

Vols pas chers et tarifs flexibles : comprendre les offres d’Air Algérie

De son côté, Samy El Karim Boutemadja, chef de la division commerciale, souligne que cette approche se traduit par une segmentation de l’offre. La compagnie propose différentes classes tarifaires, chacune soumise à des conditions spécifiques (remboursement, bagages, flexibilité).

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« Le client peut facilement trouver le tarif qui lui convient selon ses besoins », précise-t-il, tout en assurant que la compagnie veille à proposer « les meilleurs prix possibles sur le marché ».

Pourquoi les prix s’envolent sur le vol Alger-Paris ? Comment payer moins cher ?

Considérée comme le point névralgique du réseau, la liaison Alger-Paris fait l’objet d’un suivi millimétré de la part des services commerciaux. Graphiques à l’appui, les responsables de la compagnie nationale l’affirment : Air Algérie maintient une position de leader en termes de compétitivité sur cet axe stratégique, malgré les pics de tarifs inévitables durant la haute saison (été, fêtes de fin d’année).

Pour ceux qui cherchent à réduire la facture, Samy El Karim Boutemadja, livre un conseil précieux : le choix du canal d’achat est déterminant. Si les billets sont disponibles via les agences physiques de la compagnie ou les agences de voyages agréées, c’est sur internet que se trouvent les meilleures affaires.

« Les réservations effectuées via le site web officiel ou l’application mobile d’Air Algérie sont plus avantageuses pour nos clients », explique-t-il.

La raison est purement économique : les frais de service sont nettement plus bas sur ces canaux numériques que dans les points de vente physiques. En évitant les intermédiaires, le passager gagne directement sur le prix final de son billet.

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Au-delà des purs impératifs commerciaux et de la guerre des prix, la direction rappelle qu’Air Algérie assure une mission de service public. Cette responsabilité dépasse la simple rentabilité et s’articule autour de deux engagements majeurs :