Air Algérie : chaos à l’agence Paris Opéra

L’agence Paris Opéra d’Air Algérie a enfin rouvert ses portes au public, et ce, depuis le mardi 1er septembre.

En effet, depuis cette réouverture, ladite agence est quotidiennement prise d’assaut par de nombreux clients, où elle traitait quelque 250 demandes tous les jours, sauf le dimanche, de 08 h 30 à 18 h.

Ces derniers viennent principalement à l’agence Paris Opéra pour deux raisons, à savoir, la réservation d’un billet de vol ou l’obtention d’un remboursement d’un vol annulé à cause de la pandémie, tout en notant que l’opération se déroule selon un protocole sanitaire stricte, qui limite le nombre de personnes à l’intérieur des locaux à 25 en même temps.

Dans ce sillage, il convient d’indiquer que de nombreux clients pointent devant l’agence Paris Opéra pour faire la queue, donc pour trouver une place, il est nécessaire de se lever très tôt le matin.

Une situation qui suscite beaucoup de critiques

Dénonçant fortement la médiocrité, le député de l’émigration et membre de la commission des affaires étrangères de l’APN, Abdelouahab Yagoubi en l’occurrence, a publié sur sa page Facebook officielle, le lundi 06 septembre, que « L’agence aérienne Algérienne est unique dans le chaos de la gestion et le mauvais accueil en comparant du reste des compagnies aériennes et les offices de tourisme international », ajoutant : « vous arrivez à 07 h du matin, soit deux heures avant l’ouverture des bureaux, et vous obtiendrez le numéro 192 ! »

Notons que la direction de l’agence Paris Opéra a annoncé, hier mardi, des modifications des horaires d’ouverture et de fermeture, où elle va désormais accueillir les clients du lundi au vendredi, de 08 h 00 à 18 h. Sachant qu’elle n’ouvrira plus le samedi.