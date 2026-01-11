Air Algérie : changement important pour ces vols dès le 23 janvier 2026

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a publié, ce dimanche 11 janvier 2026, un avis important à destination des passagers empruntant la ligne internationale Alger – Guangzhou, récemment lancée. Ce changement concerne directement les conditions de départ et d’arrivée à l’aéroport international de Guangzhou, l’un des plus grands hubs aériens de Chine.

Dans son communiqué officiel, le pavillon national informe que les opérations d’arrivée et de départ ne se feront plus via le terminal 1 (T1), comme c’était le cas jusqu’à présent, mais via le terminal 3 (T3). Cette modification entrera en vigueur à compter du 23 janvier 2026.

Changement de terminal à Guangzhou : ce qu’il faut savoir

« Air Algérie informe son aimable clientèle que les opérations d’arrivée et de départ à l’aéroport international de Guangzhou (CAN) se feront désormais via le terminal 3 (T3) au lieu du terminal 1 (T1), à compter du 23 janvier 2026 », précise la compagnie dans son communiqué.

Ce changement concerne l’ensemble des passagers voyageant sur cette ligne, aussi bien à l’aller qu’au retour. Air Algérie souligne l’importance de prendre cette information en considération afin d’éviter toute confusion ou retard le jour du départ.

Le vol AH 3180, premier concerné par cette modification

La compagnie précise que le premier vol impacté par ce changement sera le vol AH 3180, programmé pour le vendredi 23 janvier 2026. À partir de cette date, tous les vols opérés sur la liaison Alger – Guangzhou utiliseront exclusivement le termina l 3 de l’aéroport chinois.

Air Algérie invite ainsi ses clients à se présenter à l’aéroport dans les délais requis, en tenant compte de cette nouvelle organisation, afin d’éviter tout désagrément lié à une mauvaise orientation ou à un retard d’enregistrement.

Pour toute information complémentaire ou assistance, les passagers peuvent contacter le centre d’appels de la compagnie au numéro 3302.

Une ligne stratégique pour Air Algérie

La liaison Alger – Guangzhou a été lancée fin octobre dernier, dans le cadre de la stratégie d’expansion internationale d’Air Algérie. Cette nouvelle destination s’inscrit dans la volonté du transporteur national de renforcer sa présence sur le marché asiatique, en reliant l’Algérie à des pôles économiques majeurs.

Guangzhou représente en effet un centre commercial et industriel stratégique, particulièrement important pour les échanges économiques, les voyages d’affaires et le fret.

Autre élément clé de cette ligne : elle est opérée par les nouveaux Airbus A330-900neo, récemment intégrés à la flotte d’Air Algérie. La compagnie a confirmé que le deuxième appareil réceptionné fin décembre sera officiellement déployé sur plusieurs lignes long-courriers au départ d’Alger, notamment Dubaï, Pékin et Guangzhou.

Ces nouveaux avions offrent un meilleur confort aux passagers, une consommation de carburant optimisée et des performances accrues sur les longues distances, renforçant ainsi la compétitivité d’Air Algérie sur le marché international.

