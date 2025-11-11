Air Algérie casse les prix : vols vers Rome, Lyon ou Montréal à prix promo jusqu’à fin novembre

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, met en promotion régulièrement ses billets de voyage vers plusieurs destinations internationales. Rome, Lyon, Montréal… cette nouvelle offre un large choix de voyages à des prix accessibles.

Concrètement, l’objectif est de rendre le voyage bien plus accessible et de permettre à ses clients de cocher des cases sur leur Bucket List sans vider leurs poches.

Que ce soit pour déguster un bon plat de pâtes à Rome, de flâner le long des quais de la Saône à Lyon, ou pour s’immerger dans l’ambiance cosmopolite de Montréal (oui, même le Grand Nord est sur la carte !), Air Algérie déploie un large éventail de choix à des tarifs compétitifs.

Air Algérie met en promotion ses billets de voyage

Cette campagne promotionnelle révèle une grille tarifaire particulièrement intéressante, couvrant un éventail impressionnant de destinations, qu’elles soient régionales ou intercontinentales :

Europe du Sud et France : Alger – Rome s’affiche à un prix très attractif, notamment 18 602 dinars algériens, tandis que des vols comme Oran – Toulouse (16 187 dinars) ou Annaba – Lyon (17 133 DZD) facilitent les échanges avec l’Europe.

Long-courrier : l'offre s'étend aux grandes capitales mondiales, avec Alger – Montréal à partir de 82 861 dinars algériens et Alger – Pékin au prix de 89 979 dinars (bagage en soute inclus), rendant et l'Amérique du Nord plus accessible que jamais.

Un élément crucial caractérise la majorité de ces prix plancher : la mention « TARIF 0 BAG » ou « 0 BAG » (zéro bagage). Cela signifie que les tarifs promotionnels affichés excluent le coût d’un bagage en soute. Cette pratique, courante dans le transport aérien à prix réduits, permet aux voyageurs de bénéficier du tarif le plus bas, en n’incluant que le bagage à main. Il est donc essentiel de prévoir des frais supplémentaires pour l’ajout d’un bagage enregistré.

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

La période d’achat de ses billets promotionnels est courte et intense : vous avez donc jusqu’au 30 novembre 2025 pour réserver son vol. Ne traînez pas, car une fois cette période passée, ces prix s’envolent !

L’avantage majeur réside dans la longue période de voyage disponible. Les vols réservés durant cette promotion peuvent être effectués jusqu’au 29 mars 2025. Cela offre une flexibilité permettant de planifier sereinement ses voyages durant l’hiver et le début du printemps.

Toutefois, ces prix bas viennent avec des règles claires, notamment sur les conditions tarifaires. Tous les billets sont émis en Classe Économique et correspondent à un voyage en Aller/Retour. Pour maintenir les tarifs à ce niveau, les billets sont non remboursables, une clause standard pour les offres très agressives. Heureusement, la compagnie conserve une once de souplesse : les dates de vol peuvent être modifiées, mais soyez prêt à payer des frais pour ce changement.

