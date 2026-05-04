Air Algérie casse les prix en mai 2026 : vols dès 24 000 DA vers l’Europe et l’Asie

Rome, Toulouse, Palma ou même Guangzhou… Et si c’était le moment de boucler vos valises ? Fidèle à son rendez-vous mensuel, Air Algérie casse les prix sur une sélection de destinations phares. Une opportunité en or pour les voyageurs en quête de nouvelles aventures à prix réduit.

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! La compagnie nationale Air Algérie vient de dévoiler une nouvelle vague de tarifs promotionnels pour le mois de mai 2026. Que vous prévoyiez un city-trip en Europe ou une escapade vers l’Asie, c’est le moment idéal pour réserver vos billets aller-retour en classe économique.

Nouvelle promotion pour s’évader avant l’été

Air Algérie lance une offensive tarifaire au départ d’Alger avec des offres variées pour le mois de mai 2026. Les voyageurs peuvent s’envoler vers Palma dès 27 099 dinars algériens, découvrir Rome à partir de 28 971 dinars (tarif sans bagage), ou opter pour le long-courrier vers Guangzhou affiché à 138 405 dinars algériens.

Le réseau s’étend également aux aéroports régionaux avec des prix compétitifs vers la France. Depuis Oran, la ville de Toulouse est accessible à partir de 24 707 dinars, tandis que les passagers au départ de Biskra peuvent rejoindre Lyon dès 25 988 DZD. Ces tarifs spécifiques sont proposés sous la formule « 0 Bag ».

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Pour profiter de ces tarifs attractifs, les voyageurs doivent impérativement effectuer leurs réservations entre le 3 mai et le 31 mai 2026. La période de validité des vols est tout aussi courte, puisque les départs et retours doivent s’effectuer entre le 3 mai et le 13 juin 2026.

Côté flexibilité, ces billets aller-retour en classe économique sont non remboursables, ce qui nécessite une planification rigoureuse. Toutefois, la compagnie autorise les modifications de dates, à condition de s’acquitter de frais supplémentaires en cas de changement d’itinéraire.

Enfin, une attention particulière doit être portée à la franchise bagage, car plusieurs offres sont proposées sous la mention « 0 Bag », signifiant que le bagage en soute n’est pas inclus. Les places étant limitées pour ces destinations comme Rome, Toulouse ou Guangzhou, il est conseillé de réserver rapidement pour garantir ces prix préférentiels.

L’offre Otla pour profiter de l’été 2026

L’offre promotionnelle OTLA fait son grand retour pour vous permettre de planifier sereinement vos vacances d’été entre l’Algérie et l’international. Les ventes pour cette session spéciale se prolongent jusqu’au 31 mai 2026. Cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent s’évader entre le 1er juin et le 31 août 2026.

Concernant les modalités de réservation, les billets émis sous ce tarif avantageux sont non remboursables. Toutefois, la compagnie offre une certaine souplesse en autorisant les changements de dates, bien que ceux-ci restent soumis au paiement de frais supplémentaires.

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