Air Algérie booste son programme : nouvelle promotion avec miles doublés sur plusieurs destinations

La compagnie nationale Air Algérie booste son programme de fidélité ! Jusqu’au 30 juin 2026, les adhérents d’Air Algérie Plus peuvent accumuler deux fois plus de points grâce à une offre exceptionnelle de miles doublés.

Cette promotion exclusive concerne une large sélection de destinations internationales, permettant aux voyageurs fréquents de récompenser leur fidélité en un temps record.

Via son portail officiel, la compagnie nationale annonce une opération spéciale pour les adhérents Air Algérie Plus. Jusqu’au 30 juin 2026, les passagers membres du programme de fidélité bénéficieront d’un doublement de leurs miles sur l’ensemble du réseau international, confirmant ainsi la volonté du transporteur de privilégier ses clients réguliers.

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Air Algérie offre deux fois plus de miles jusqu’au 30 juin 2026

La compagnie nationale a ciblé onze escales internationales stratégiques pour faire bénéficier ses passagers de cette offre exceptionnelle. Le programme couvre un large éventail de destinations à travers le monde, incluant des métropoles économiques et culturelles majeures telles que Guangzhou, Johannesburg, Addis-Abeba ou encore Kuala Lumpur.

L’offre s’étend également à plusieurs liaisons clés vers l’Europe et le continent africain. Les voyageurs à destination de la France pourront profiter de cet avantage vers Nantes et Strasbourg, tandis que les lignes vers Rotterdam, Lisbonne, Douala, Abuja et N’Djamena sont également incluses dans cette promotion exclusive du programme de fidélité.

En participant à cette campagne, les passagers bénéficient d’un doublement systématique de leurs miles sur chaque trajet effectué parmi cette sélection. Cet avantage significatif permet aux adhérents d’accumuler des points deux fois plus vite, leur offrant ainsi un accès accéléré aux billets primes, aux surclassements et aux autres privilèges du programme Air Algérie Plus.

Le programme de fidélité s’enrichit d’un avantage cumulable

En complément de cette promotion, Air Algérie prolonge son dispositif de bonus déjà actif. Le principe est simple : les adhérents reçoivent 3 000 miles supplémentaires dès qu’ils comptabilisent trois vols consécutifs effectués entre le 15 décembre 2025 et le 30 juin 2026. Bonus notable, cette offre est reconductible, permettant aux voyageurs les plus fréquents de cumuler jusqu’à 6 000 miles de bonus.

Le programme Air Algérie Plus a récemment ajusté ses avantages liés aux bagages pour ses membres d’élite :

Membres Chelia : ils bénéficient désormais d’une pièce de bagage supplémentaire de 23 kg sur le réseau international. Cet avantage s’applique sous réserve de certaines conditions (hors vols domestiques, destinations particulières ou tarifs sans bagage).

ils bénéficient désormais d’une pièce de bagage supplémentaire de 23 kg sur le réseau international. Cet avantage s’applique sous réserve de certaines conditions (hors vols domestiques, destinations particulières ou tarifs sans bagage). Membres Tahat : les titulaires de cette carte profitent également d’un bagage additionnel de 23 kg sur l’ensemble des vols internationaux de la compagnie.

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