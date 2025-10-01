Air Algérie booste ses liaisons intérieures : 84 vols et 11 500 sièges en plus chaque semaine

Air Algérie augmente significativement son offre intérieure. Dès le 26 octobre 2025, la compagnie ajoutera 84 vols hebdomadaires à son réseau national. L’annonce fait suite au renforcement de la flotte nationale avec de nouveaux avions.

L’ajout de ces nouveaux vols permettra de mettre à disposition des clients de la compagnie 11 500 sièges supplémentaires. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante et à soutenir les efforts nationaux de développement du transport aérien, s’inscrivant dans l’engagement de la compagnie à mieux desservir le citoyen algérien.

L’annonce du renforcement du programme de vols intérieurs d’Air Algérie a été faite via un communiqué mis en ligne dans la soirée du mardi 30 septembre 2025.

Air Algérie renforce son réseau domestique avec 103 vols supplémentaires

En réponse à la demande grandissante et pour soutenir le développement du transport aérien national, Air Algérie a annoncé un renforcement majeur de son réseau domestique. À compter du 26 octobre 2025, la compagnie nationale ajoutera 84 vols hebdomadaires, soit 11 500 places de plus.

Cette initiative vise à améliorer le service pour les citoyens et à étendre la couverture sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le communiqué d’Air Algérie explique que la filiale dédiée aux vols intérieurs bénéficiera d’un ajout de 19 nouvelles liaisons, ce qui représente 3 664 sièges supplémentaires chaque semaine. Au total, cela portera la flotte intérieure à 103 vols hebdomadaires, soit 15 164 sièges additionnels.

Dans son communiqué, Air Algérie a précisé que cette initiative s’inscrit dans une vision nationale plus large. L’objectif est de garantir l’égalité des chances en matière de développement, d’améliorer l’accessibilité des régions et de stimuler la mobilité économique.

La compagnie aérienne nationale réaffirme d’ailleurs son engagement à moderniser sa flotte et à intégrer des solutions innovantes pour optimiser les conditions de voyage et mieux satisfaire ses clients.

Un méga-plan d’expansion pour conquérir de nouvelles destinations internationales

Air Algérie, sous la direction de son PDG Hamza Benhamouda, lance un plan de transformation majeur pour moderniser et développer la compagnie. L’objectif principal est d’étendre la flotte à 104 avions, avec l’acquisition de 34 nouveaux appareils dont les premières livraisons sont prévues fin 2025. Une seconde phase prévoit l’ajout de 60 avions supplémentaires à moyen terme.

La compagnie nationale algérienne ambitionne également d’élargir significativement son réseau international. De nouvelles destinations sont programmées en Asie (Guangzhou, Kuala Lumpur), en Afrique (Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville, N’Djamena) et en Amérique du Nord. Cette expansion s’accompagne de la création de Domestic Airlines, une filiale dédiée aux vols intérieurs.

Pour se positionner face aux compagnies européennes et du Golfe, Air Algérie mise sur sa position géographique stratégique permettant de relier les continents en moins de 12 heures. La compagnie adopte une politique de prix compétitifs et investit dans la digitalisation de ses services. Cette stratégie s’appuie sur une croissance de 45% enregistrée ces dix dernières années.

