Air Algérie au bord du gouffre : comment compte-t-elle s’en sortir ?

Il n’est plus un secret pour personne que la compagnie nationale aérienne Air Algérie souffre de difficultés financières handicapantes. À la traine en ce qui concerne sa politique commerciale, mais également dans sa mécanique de maintenance, Air Algérie fait face à la pire crise qu’elle a eu à affronter depuis sa création.

La compagnie nationale souffrait depuis plusieurs années, mais la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a pu révéler l’ampleur du drame. Les avions de la compagnie ont été cloués au sol durant plus d’une année, aucun vol commercial, seulement des vols de rapatriement controversés, qui ont fait plus de mal que du bien à l’image d’Air Algérie.

La compagnie aérienne compte ses pertes par dizaines de milliards de dinars. En 2020 seulement, compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, Air Algérie avait enregistré un manque à gagner calculé à plus de 40 milliards de Dinars.

L’année 2021 a commencé pour Air Algérie par le limogeage de son ex-PDG, M. Alllache Bekhouche. Depuis, la compagnie aérienne est dirigée par M. Amine Mesraoua, toujours PDG par intérim, ce qui ne lui donne qu’une marge de manœuvre très limitée. Une tare de plus pour Air Algérie qui tente de sauver la face en soumettant, ce 29 juillet dernier, un plan de transformation au gouvernement.

Un plan de transformation sauvera-t-il Air Algérie ?

En effet, et selon le quotidien arabophone Al Chourouk, Air Algérie a dû faire appel à l’expertise de M. Mahmoud Mahali, membre de l’association britannique des conseillers en aéronautique, afin de l’aider à élaborer ce plan de transformation qui a été finalement finalisé et remis au ministre des transports le 29 juillet.

Le département de maintenance d’Air Algérie a été au centre du projet de la transformation de la compagnie établi par l’expert, affirme la même source qui précise que M. Mahali a préconisé de recourir à l’expérience de partenaires étrangers afin de moderniser ce secteur qui devrait par la suite, selon lui, être transformé en filiale, et ce, afin que ses services puissent être sollicités par les compagnies aériennes étrangères opérant des vols vers et depuis les aéroports Algériens.

Mahmoud Mahali n’avait pas non plus omis de corriger les retards de la compagnie aérienne nationale dans sa stratégie commerciale. Selon cet expert, Air Algérie devrait miser en toute urgence sur les vols internationaux, notamment sur le marché juteux qui permet de relier l’Algérie et la France. En outre, Mahali a également conseillé à Air Algérie de lancer la vente de produits à bord, mais aussi de créer une filiale low cost.

Le plan de transformation de la compagnie aérienne vise à faire sortir Air Algérie de son immobilisme face aux compagnies étrangères, et à lui donner plus d’autonomie vis-à-vis du gouvernement. Pour cela, les prestations au sol de la compagnie doivent être revues afin de pouvoir séduire les compagnies étrangères, mais Air Algérie devra aussi se lancer dans le E-marketing et généraliser la vente des billets en ligne, indique ce plan de transformation.