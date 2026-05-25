Air Algérie : attention, ce bagage supplémentaire peut vous coûter 180 euros

Attention au bagage de trop ! Air Algérie durcit le ton et rappelle les règles à bord : désormais, c’est une seule pièce par passager, ou rien. Entre dimensions strictes et nouveaux frais de mise en soute, la compagnie nationale clarifie ses consignes pour éviter les mauvaises surprises à l’embarquement.

Une affiche devenue virale rappelle à l’ordre les passagers sur la politique stricte de la compagnie nationale : le cumul d’un bagage à main et d’un accessoire supplémentaire n’est plus toléré. La limite est désormais claire : un seul contenant, plafonné à 10 kg, sous peine de sanctions financières à l’embarquement.

L’affiche est catégorique : « Les deux sont interdits ». Les passagers d’Air Algérie doivent désormais trancher entre la valise à roulettes et le sac à dos. Ce duo, autrefois toléré, est désormais banni de la cabine pour garantir la fluidité à bord.

C’est la valise à roulettes ou le sac à dos, mais plus les deux !

Air Algérie réaffirme ses exigences techniques pour les bagages à main. La valise doit impérativement respecter le format 55x40x20 cm pour être acceptée à bord. Quant au poids, la compagnie nationale stabilise sa limite à 10 kg, une constante pour les voyageurs habitués à ses lignes.

La nouvelle consigne ne laisse aucune place aux accessoires séparés. Qu’il s’agisse de vos outils numériques (PC, tablettes) ou d’équipements médicaux indispensables, tous doivent être intégrés au bagage principal. La compagnie insiste sur ce point : aucun de ces objets ne doit être transporté de manière isolée lors de l’embarquement.

Un supplément de 180 euros à payer

Le non-respect de la règle du bagage unique est désormais lourdement sanctionné. En cas de cumul d’effets personnels lors de l’embarquement, la compagnie nationale prévoit une pénalité forfaitaire de 180 euros. Cette mesure s’accompagne du transfert systématique du bagage supplémentaire vers la soute de l’appareil pour libérer l’espace en cabine.

Air Algérie prévient : au-delà de l’amende, la compagnie se réserve le droit de refuser l’embarquement de tout article non conforme. Cette rigueur affichée répond à un double impératif : optimiser la sécurité des passagers et garantir un confort optimal en évitant l’encombrement excessif de la cabine. Cette mesure vise tout particulièrement les liaisons entre les deux rives de la Méditerranée. Dans plusieurs aéroports français et algériens, les contrôles se sont intensifiés ces derniers mois, ne laissant plus passer aucun écart sur les dimensions ou le nombre de bagages admis en cabine.

Air Algérie insiste : la fluidité de l’embarquement dépend de la préparation des passagers. Pour éviter les files d’attente et les retards, la compagnie invite chacun à réorganiser ses effets personnels dès la maison. L’objectif est simple : arriver à l’aéroport avec une seule pièce de bagage prête à être contrôlée.

À LIRE AUSSI :

🟢 Une grande compagnie asiatique bientôt à Alger ? De nouveaux vols en préparation

🟢 Nouvelle ligne Alger – Libreville : Air Algérie dévoile des tarifs promotionnels internationaux

