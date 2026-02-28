Air Algérie suspend des vols vers ces pays du Moyen-Orient pour aujourd’hui samedi 28 février

Le groupe Air Algérie a annoncé, ce samedi, l’annulation des vols programmés pour la journée du 28 février 2026, au départ et à destination de Amman, Dubaï et Doha, en raison des événements en cours dans la région du Moyen-Orient.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne nationale précise que cette décision s’inscrit dans une démarche de prévention et de prudence, visant à garantir les plus hauts standards de sécurité et de sûreté pour ses passagers ainsi que pour ses équipages. Cette mesure intervient également à la suite des évaluations continues de la situation régionale.

Air Algérie invite les voyageurs concernés par ces annulations à se rapprocher de ses agences commerciales ou à contacter le centre d’appel de la compagnie au 3302, afin d’obtenir davantage d’informations sur le statut de leurs vols et les options possibles.

La compagnie a, par ailleurs, présenté ses excuses à ses clients pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté, tout en assurant qu’elle tiendra ses passagers informés de toute évolution relative à leurs voyages.

Air Algérie ajuste les horaires de ses agences pour le mois de Ramadan 2026

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Air Algérie a annoncé, ce jeudi 25 février, une modification des horaires d’ouverture de ses agences physiques sur l’ensemble du territoire national, invitant ses clients à anticiper leurs démarches.

Dans un communiqué officiel, la compagnie aérienne nationale précise que ses agences terrestres ouvriront désormais du dimanche au jeudi, de 8 h 30 à 15 h 30, pendant toute la durée du mois de Ramadan.

Cependant, les agences situées au sein des aéroports ne seront pas concernées par ce changement et continueront à fonctionner selon leurs horaires habituels, afin d’assurer un service continu et l’accompagnement des voyageurs.

Air Algérie rappelle également que ses plateformes de réservation en ligne (site web et application mobile), ainsi que son centre d’appel, resteront accessibles 24h/24, offrant ainsi aux clients la possibilité de gérer leurs réservations et informations de voyage à tout moment.

La compagnie n’a pas communiqué sur le fonctionnement de ses agences à l’étranger, notamment en France, laissant entendre que celles-ci maintiendront leurs horaires habituels pendant le mois de Ramadan.

Cette initiative vise à concilier le service aux clients avec les ajustements liés au rythme du mois sacré, tout en garantissant la continuité des opérations essentielles dans les aéroports.