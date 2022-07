Air Algérie annonce une promotion sur les vols internationaux

Afin de permettre à la diaspora algérienne de se procurer des billets vers l’Algérie à des prix abordables. De nombreuses compagnies aériennes se sont engagées à proposer des offres et des promotions des plus attirantes. Et ce, dans l’unique but de séduire sa clientèle souhaitant regagner le territoire national en cet été.

Au nombre de ses transporteurs aériens, on cite ASL Airlines. En effet, celle-ci propose des tarifs très intéressants, au départ de plusieurs villes algériennes, notamment Alger, Bejaia et Annaba. De même, la deuxième compagnie aérienne algérienne Tassili Airlines, a entamé ses offres promotionnelles la semaine dernière. En effet, celle-ci spécifie quelques dates du mois de juillet pour faire profiter sa clientèle des allers-retours à des prix très abordables.

Vols internationaux : Air Algérie annonce des promotions

De son côté, Air Algérie a patienté jusqu’à la fête de l’indépendance algérienne pour annoncer ses offres promotionnelles. Un coup pensé ou juste une coïncidence, l’essentiel est que les voyageurs algériens puissent enfin gratter quelques dinars à mettre en poche.

Dans un communiqué publié aujourd’hui le 5 juillet, Air Algérie fait profiter ses clients des promotions sur tous ses vols à l’international programmés jusqu’à mars 2023. Cependant, la compagnie indique que les réservations doivent se faire à dater d’aujourd’hui jusqu’au 25 juillet prochain.

Cependant, le transporteur aérien national n’a précisé aucune information concernant le pourcentage de ces promotions, ni les modalités d’accès à ces offres.

Quels sont les tarifs promotionnels d’Air Algérie ?

À défaut de plus d’informations, nous avons procédé à une simulation sur le site de la compagnie pour déterminer le nouveau niveau des prix. Pour se faire, nous avons choisi la France comme destination principale.

En effet, pour ce mois de juillet, Air Algérie met en vente les billets pour les vols reliant l’aéroport d’Alger à celui de la capitale parisienne au prix de 20820 dinars algériens pour un aller simple selon les tarifs économiques Flex. Ainsi, sur son site de réservation, Air Algérie indique que ce montant correspond au tarif le moins cher pour ce créneau.

De même, sur la ligne reliant Alger à Lyon, le transporteur national aérien commercialise des places au prix de 19500 dinars algérien. Sur ce créneau, ce prix correspond au montant le plus bas pour un aller simple, conformément à économique Flex.

Avec cette révision des prix de la part d’Air Algérie, les compagnies aériennes étrangères vont devoir revoir à leur tour leurs tarifs. Et ce, de manière à concurrencer le transporteur aérien national.