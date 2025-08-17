Air Algérie annonce une nouvelle promotion sur ses vols internationaux : voici qui est concerné

À l’occasion de la 4ᵉ édition de la foire commerciale intra-africaine, qui aura lieu à Alger du 4 au 10 septembre 2025, Air Algérie annonce une nouvelle offre sur ses vols internationaux à destination de la capitale algérienne.

Fidèle à sa stratégie d’offrir des tarifs adaptés à chaque événement, Air Algérie annonce une nouvelle offre spéciale. Cette fois, la compagnie aérienne prépare des tarifs avantageux pour ses passagers à l’occasion de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF).

Cette initiative vise à faciliter la venue des participants, exposants et visiteurs du monde entier pour cet événement de grande envergure, qui se tiendra dans la capitale algérienne du 4 au 10 septembre 2025.

Air Algérie annonce une offre spéciale sur ses vols internationaux

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne dans la soirée du samedi 17 août, la première compagnie aérienne nationale annonce le lancement d’une nouvelle offre spéciale. Ces tarifs avantageux concernent ses vols depuis l’international vers le territoire national.

En effet, Air Algérie explique que ces réductions sont valables à la réservation jusqu’au 4 septembre prochain et s’appliquent sur les vols de la compagnie programmés entre le 20 août et le 20 septembre 2025, pour les derniers retours.

En mettant en place cette offre ciblée, Air Algérie cherche à soutenir l’organisation de la foire tout en rendant le voyage plus accessible pour tous ceux qui souhaitent prendre part.

Nouveaux avantages pour la carte Djurdjura

Air Algérie récompense ses voyageurs fidèles. Dans une autre publication, la compagnie aérienne a rappelé les avantages de sa carte de fidélité Djurdjura qui s’adresse à ses voyageurs réguliers. Dès la première réservation, vous recevez jusqu’à 2000 miles gratuits pour bien profiter de votre voyage.

Ce n’est pas tout. Vous pouvez aussi :

Cumuler des miles sur les vols des trois derniers mois ;

profiter de privilèges exclusifs : expérience de voyage de luxe, bagages supplémentaires et embarquement prioritaire ;

et embarquement prioritaire ; transférer vos miles à vos proches, pour leur faire profiter des mêmes avantages que vous.

Le programme d’Air Algérie permet à ses souscripteurs de passer à des niveaux supérieurs et de profiter de plusieurs autres avantages. L’accès à la carte Chélia nécessite 25 000 miles qualifiants ou 16 segments qualifiants. Quant à la carte Tahat, celle-ci requiert un total de 40 000 miles qualifiants ou 32 segments qualifiants.

